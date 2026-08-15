پرەزيدەنت كونگو افريكا قۇرلىعىنداعى قازاقستاننىڭ ماڭىزدى سەرىكتەسى سانايتىنىن ايتتى
استانا.KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ كونگو رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى دەني ساسسۋ-نگەسسو مەن ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەيرامى — تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت ەلىمىز كونگو رەسپۋبليكاسىن افريكا قۇرلىعىنداعى ماڭىزدى سەرىكتەس سانايتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دەني ساسسۋ-نگەسسونىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، دوستاس كونگو حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.