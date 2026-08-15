KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت كونگو افريكا قۇرلىعىنداعى قازاقستاننىڭ ماڭىزدى سەرىكتەسى سانايتىنىن ايتتى

    استانا.KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ كونگو رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى دەني ساسسۋ-نگەسسو مەن ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەيرامى — تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Токаев назвал Конго важным партнером Казахстана в Африке
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت ەلىمىز كونگو رەسپۋبليكاسىن افريكا قۇرلىعىنداعى ماڭىزدى سەرىكتەس سانايتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دەني ساسسۋ-نگەسسونىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، دوستاس كونگو حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور