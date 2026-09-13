پرەزيدەنت ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى
نيۋ-دەلي. KAZINFORM — نارەندرا مودي بريكس سامميتىنە قاتىسقانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، قاسىم-جومارت توقايەۆ كوتەرگەن باستامالار مەن ۇسىنىستاردىڭ وزەكتىلىگىنە نازار اۋداردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى قازاقستانمەن دوستىققا جانە ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستى جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى.
كوشباسشىلار ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى ناقتى ماسەلەلەردى، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، سيفرلاندىرۋ، ءبىلىم جانە تۋريزم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق جولدارىن تالقىلادى.
نارەندرا موديدىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەلدىڭ جوعارى تەحنولوگيا جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا باعىتتارىنداعى الەۋەتى مول. وسى ورايدا، Astana Hub جانە حايداراباد تەحنولوگيالىق ەكوجۇيەلەرى اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ كەلەشەگى زور.
ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى قازاقستاننىڭ وكىلدەرىن، اسىرەسە، جاستاردى كەلەسى جىلى مۋمبايدا وتەتىن WAVES كرەاتيۆتى يندۋستريا سامميتىنە قاتىسۋعا شاقىردى.
تاراپتار ءۇندى ەلى مەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان ەاەو ءتوراعاسى رەتىندە ۇيىم مەن ءۇندىستان اراسىندا ەركىن ساۋدا ايماعىن قۇرۋ جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدى قۇپتايتىنىن جانە ونى ىلگەرىلەتۋگە ىقپال ەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءۇندىستان پرەمەر- ءمينيسترى نارەندرا موديدى بريكس سامميتىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاپ، حالىقارالىق اۋقىمداعى ءىس- شارا جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن جەتكىزدى. پرەزيدەنت الەمدىك ەكونوميكادا كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن ءۇندىستاننىڭ عىلىمي-تەحنيكالىق سالاداعى تاماشا جەتىستىكتەرىنە جانە حالىقارالىق ارەناداعى زور بەدەلىنە توقتالدى.
— ءۇندىستان ءسىزدىڭ پاراساتتى ءارى تەگەۋرىندى باسشىلىعىڭىزبەن پروگرەسس پەن ورنىقتى دامۋ جولىندا العا قاراي نىق قادام باسىپ كەلەدى، — دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاق-ءۇندى قارىم- قاتىناسى كوپتەگەن باعىتتا قارقىندى ىلگەرىلەپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
— بۇگىندە قازاقستاندا ءۇندى كاپيتالىنىڭ ۇلەسى بار 600-دەي كومپانيا ناتيجەلى جۇمىس ىستەيدى. بىلتىر ەلىمىزگە 150 مىڭعا جۋىق ءۇندىستان ازاماتى كەلدى. قازاقستاندا كوپتەگەن ءۇندى ستۋدەنتتەرى ءبىلىم الىپ ءجۇر. سونداي-اق ءبىز حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىندا تىعىز ىقپالداستىق ورناتتىق، — دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.