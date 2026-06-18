پرەزيدەنت بالانى اجالدان الىپ قالعان قاراعاندىلىق دارىگەرلەر تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سالتاناتتى ءىس-شارادا بالا ءومىرىن ساقتاپ قالعان قاراعاندىلىق دارىگەرلەردىڭ قاجىرلى ەڭبەگىن ۇلگى ەتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز ساپالى ءارى قارقىندى تۇردە ءوسىپ-وركەندەۋى ءۇشىن ازاماتتارىمىزدىڭ ءتانى دە، جانى دا ساۋ بولۋعا ءتيىس. دارىگەرلەر وسى ىزگى ماقسات جولىندا ايانباي قىزمەت ەتىپ ءجۇر.
- قازاقتا «جاقسىنىڭ جاقسىلىعىن ايت، نۇرى تاسىسىن» دەگەن ءسوز بار. مەنىڭ اتىما كۇنىنە جۇزدەگەن حات كەلىپ تۇسەدى. ازاماتتارىمىز وزدەرىنىڭ ارىز-شاعىمىن، ۇسىنىس-تىلەگىن، سونداي-اق جىلى لەبىزىن ءبىلدىرىپ جاتادى. بۇگىن قاراعاندى وبلىسىنىڭ تۇرعىنى جۋىردا عانا جولداعان ءبىر حاتقا توقتالىپ وتكىم كەلەدى. وندا وقىس جاعدايعا تاپ بولعان 4 جاسار بالانى وبلىستىق اۋرۋحانا دارىگەرلەرىنىڭ امان الىپ قالعانى جونىندە جازىلعان. ءبۇلدىرشىننىڭ جاقىن تۋىستارى مەديتسينا ماماندارىنىڭ ءوز ىسىنە ادالدىعىن ەرەكشە اتاپ وتكەن. اۋرۋحانا قىزمەتكەرلەرىنە، سونداي-اق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ باسشىلارىنا ريزاشىلىعىن بىلدىرگەن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
كىشكەنتاي بالانىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعان بىلىكتى مامان ارعىن بيدايبايەۆ بۇگىن اقورداعا كەلدى جانە قۇرمەت وردەنىمەن ماراپاتتالدى. ول قازىر قاراعاندى وبلىسى تەمىرتاۋ قالاسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنىڭ ديرەكتورى بولىپ ەڭبەك ەتىپ ءجۇر.
بالا كوپقاباتتى ءۇيدىڭ جوعارعى قاباتىنان قۇلاپ كەتكەن ەدى. وندا جابىق باس-مي جاراقاتى تىركەلگەن. كەيىن ءىش قۋىسىنا بايلانىستى اسقىنۋلار تۋىنداپ، حيرۋرگتەردىڭ ارالاسۋىنا تۋرا كەلگەن. قولى مەن سۇيەكتەرىندە بىرنەشە سىنىق بولدى.
- مۇنداي جاراقاتتا تراۆماتولوگ، حيرۋرگ، نەيروحيرۋرگ، سونداي-اق مىندەتتى تۇردە رەانيماتولوگ پەن انەستەزيولوگتان قۇرالعان مۋلتيديستسيپلينارلىق توپ جەدەل تۇردە جاساقتالدى. وتا وتە كۇردەلى ءارى ۇزاققا سوزىلدى. بارلىق قاجەتتى شارالار جوعارى دەڭگەيدە اتقارىلىپ، بالاعا مۇقيات كۇتىم جاسالدى. قازىر ءبۇلدىرشىن وزدىگىنەن ءجۇرىپ-تۇرادى، سويلەيدى جانە وڭالتۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. بۇگىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولىنان ماراپات الۋ - مەن ءۇشىن زور قۇرمەت. كوڭىلىمدى قۋانىش پەن تولقۋ قاتار بيلەپ تۇر. بۇل - مەنىڭ ەڭبەگىمە عانا ەمەس، بۇكىل قاراعاندى وبلىسىنىڭ، كۇن سايىن ناۋقاستاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعى ءۇشىن ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەگىنە كورسەتىلگەن قۇرمەت، - دەدى ارعىن بيدايبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. ەلىمىزدە ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى. بۇل كۇندى اتاپ ءوتۋ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1998-جىلعى جارلىعىمەن بەلگىلەنگەن.
پرەزيدەنت ءبىر توپ مەديتسينا قىزمەتكەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى.