KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت مايدانگەر كەمەل توقايەۆقا ارنالعان ەسكەرتكىش تاقتاعا گۇل شوعىن قويدى

    استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى مايدانگەر كەمەل توقايەۆقا ارنالعان ەسكەرتكىش تاقتاعا گۇل شوعىن قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Tokayev commemorates his father and fallen soldiers at memorial site in Omsk
    Photo credit: Akorda

    — قازاقستان پرەزيدەنتى سوعىس ارداگەرلەرىنە ارنالعان ومبى گوسپيتالى عيماراتىنىڭ قاسبەتىندەگى كەمەل توقايەۆتىڭ ەسكەرتكىش تاقتاسىنا گۇل شوعىن قويىپ، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا قازا تاپقان بوزداقتاردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتتى. مەديتسينا مەكەمەسىندە 1941 -جىلعى شىلدەدەن باستاپ سوعىستا جارالانعان 150 مىڭعا جۋىق جاۋىنگەر ەمدەلگەن. ولاردىڭ اراسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اكەسى كەمەل توقايەۆ تا بولدى. ول بۇل جەردە 1945 -جىلدىڭ اقپانىنان شىلدە ايىنا دەيىن ەم العان، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    Президент майдангер Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды
    Фото: Ақорда

    بۇدان كەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مايدانگەرلەرگە ارنالعان ومبى گوسپيتالىنىڭ قۇرىلۋ تاريحىمەن جانە قىزمەتىمەن تانىستى.

    Президент майдангер Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى.

    Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву
    Фото: Акорда
    Президент майдангер Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды
    Фото: Ақорда
    Президент майдангер Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды
    Фото: Ақорда

     

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور