پرەزيدەنت مايدانگەر كەمەل توقايەۆقا ارنالعان ەسكەرتكىش تاقتاعا گۇل شوعىن قويدى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى مايدانگەر كەمەل توقايەۆقا ارنالعان ەسكەرتكىش تاقتاعا گۇل شوعىن قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
— قازاقستان پرەزيدەنتى سوعىس ارداگەرلەرىنە ارنالعان ومبى گوسپيتالى عيماراتىنىڭ قاسبەتىندەگى كەمەل توقايەۆتىڭ ەسكەرتكىش تاقتاسىنا گۇل شوعىن قويىپ، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا قازا تاپقان بوزداقتاردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتتى. مەديتسينا مەكەمەسىندە 1941 -جىلعى شىلدەدەن باستاپ سوعىستا جارالانعان 150 مىڭعا جۋىق جاۋىنگەر ەمدەلگەن. ولاردىڭ اراسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اكەسى كەمەل توقايەۆ تا بولدى. ول بۇل جەردە 1945 -جىلدىڭ اقپانىنان شىلدە ايىنا دەيىن ەم العان، — دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان كەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مايدانگەرلەرگە ارنالعان ومبى گوسپيتالىنىڭ قۇرىلۋ تاريحىمەن جانە قىزمەتىمەن تانىستى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى.