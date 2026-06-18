پرەزيدەنت اتىراۋ، جامبىل، ماڭعىستاۋ جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى اكىمدەرىنە تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تەلەفون ارقىلى اتىراۋ، جامبىل، ماڭعىستاۋ جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى اكىمدەرىنىڭ بايانداماسىن تىڭدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
اكىمدەر پرەزيدەنتكە وڭىرلەردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا قاتىستى نەگىزگى كورسەتكىشتەر مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارلارى تۋرالى ەسەپ بەردى. سونداي-اق وبلىس جەتەكشىلەرى مەملەكەت باسشىسى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى جونىندە باياندادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سەرىك شاپكەنوۆكە، ەربول قاراشوكەيەۆكە، نۇرداۋلەت قيلىبايعا جانە داستان رىسپەكوۆكە ايماقتاردى دامىتۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرى قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى.
سونىمەن قاتار وبلىستاردىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە ازاماتتار مۇددەسىنە قاتىستى الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى.
پرەزيدەنت بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم نىساندارىنىڭ، بالالاردى وڭالتۋ ورتالىقتارىنىڭ، ەمحانالار مەن اۋرۋحانالاردىڭ قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋ مىندەتىن جۇكتەدى. سونداي- اق «تازا قازاقستان» قوعامدىق-ساياسي اكتسياسى اياسىندا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزۋ اسا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ازاماتتارمەن ۇدايى بايلانىستا بولىپ، تۋىنداعان تۇيتكىلدەردى ۋاقتىلى شەشۋ قاجەتتىگىنە ايرىقشا نازار اۋداردى. بۇدان بولەك، ءوڭىر باسشىلارىنا ەكولوگيالىق احۋالدى باقىلاۋدا ۇستاۋ، كريمينوگەندىك قۇبىلىستارمەن، زاڭدى قاساقانا بۇزۋ ارەكەتتەرىمەن باتىل تۇردە كۇرەس جۇرگىزۋ جونىندە تاپسىرما بەرىلدى.
پرەزيدەنت Air Products باس اتقارۋشى ديرەكتورى ەدۋاردو مەنەزەسپەن كەزدەسۋ وتكىزگەن ەدى.