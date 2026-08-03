KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت اۆتونومدى روبوتتىڭ مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا Ⅲ حالىقارالىق وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا اۆتونومدى روبوتتىڭ مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президенту Казахстана представили работу автономного робота на Международной олимпиаде по ИИ
    Фото: Акорда

    ءىس-شارا بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق وليمپيادانىڭ قۇرىلىمىمەن، بايقاۋ تاپسىرمالارىمەن جانە اۆتونومدى روبوتتىڭ مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى.

    استانا قالاسىندا 2-8 - تامىز ارالىعىندا وتەتىن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق وليمپياداعا 106 ەلدەن كەلگەن 500-دەن استام دارىندى وقۋشى قاتىسۋدا. ولار ج ي ۇلگىلەرىن ازىرلەۋ جانە اۆتوماتتى روبوتتاردى باعدارلامالاۋ سايىستارىندا باق سىنايدى.

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا Ⅲ حالىقارالىق وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەگەن ەدى.

    Президенту Казахстана представили работу автономного робота на Международной олимпиаде по ИИ
    Фото: Акорда
    Президенту Казахстана представили работу автономного робота на Международной олимпиаде по ИИ
    Фото: Акорда
    Президенту Казахстана представили работу автономного робота на Международной олимпиаде по ИИ
    Фото: Акорда

     

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور