پرەزيدەنت اۆتونومدى روبوتتىڭ مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا Ⅲ حالىقارالىق وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا اۆتونومدى روبوتتىڭ مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شارا بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق وليمپيادانىڭ قۇرىلىمىمەن، بايقاۋ تاپسىرمالارىمەن جانە اۆتونومدى روبوتتىڭ مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى.
استانا قالاسىندا 2-8 - تامىز ارالىعىندا وتەتىن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق وليمپياداعا 106 ەلدەن كەلگەن 500-دەن استام دارىندى وقۋشى قاتىسۋدا. ولار ج ي ۇلگىلەرىن ازىرلەۋ جانە اۆتوماتتى روبوتتاردى باعدارلامالاۋ سايىستارىندا باق سىنايدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا Ⅲ حالىقارالىق وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەگەن ەدى.