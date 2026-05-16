پرەزيدەنت Astana LRT جۇمىسىن ىسكە قوستى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلورداداعى قوعامدىق كولىككە، سونىڭ ىشىندە LRT جۇيەسىنە مونيتورينگ جۇرگىزىپ، جۇمىسىن رەتتەيتىن ءبىرىڭعاي ديسپەتچەرلىك ورتالىقتىڭ قىزمەتىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەكتىڭ ايتۋىنشا، LRT جۇيەسىن ىسكە قوسۋ اياسىندا جەڭىل رەلستى كولىكتىڭ ارناۋلى ديسپەتچەرلىك قىزمەتى جاساقتالعان.
قالاداعى قوعامدىق كولىككە مونيتورينگ جۇرگىزۋ جانە ونىڭ قىزمەتىن رەتتەۋمەن 21 مامان اينالىسادى.
LRT جۇيەسىنىڭ ءار قۇرامى 600-دەن استام جولاۋشى تاسىمالداۋعا ارنالعان. ۇزىندىعى 22،4 شاقىرىم بولاتىن جەلى ارقىلى 15 قۇرام جۇرگىزۋشىسىز جۇرەدى (4 قۇرام رەزەرۆتە).
باسقارۋ، جىلدامدىقتى ارتتىرۋ جانە تەجەۋ، ەسىكتى اشۋ ۇدەرىستەرى، سونداي-اق توتەنشە جاعداي كەزىندەگى ارەكەتتەر تولىعىمەن اۆتوماتتاندىرىلعان. قوسىمشا باقىلاۋ ءۇشىن قولمەن باسقارۋ جانە ديسپەتچەرمەن بايلانىسقا شىعۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
LRT ينفراقۇرىلىمىندا 18 ستانسيا مەن زاماناۋي دەپو بار. باعىت بويىنشا جولدىڭ ۇزاقتىعى شامامەن 40 مينۋتتى قۇرايدى. قۇرامدار ساعاتىنا 50-60 شاقىرىم ورتاشا جىلدامدىقپەن 5-6 مينۋت سايىن جۇرەدى.
مەملەكەت باسشىسى جەڭىل رەلستى كولىكتىڭ پايدالانۋعا بەرىلۋى استانا مەن ەلىمىز ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى وقيعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردا كەلەشەكتە ەۋرازيانىڭ كولىك حابىنا اينالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى LRT جۇيەسىنىڭ العاشقى جولاۋشىسى رەتىندە «اۋەجاي» ستانسياسىنان «ۇلتتىق مۋزەي» ستانسياسىنا دەيىن ءجۇردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استاناداعى جۇرگىزۋشىسىز LRT پويىزدارى قالاي جۇمىس ىستەيتىنى حابارلاندى.