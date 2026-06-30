پرەزيدەنت: استانادا جاڭا اۋەجاي سالۋ - كەزەك كۇتتىرمەيتىن مىندەت
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيا ايماعىندا كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى باسەكە كۇشەيىپ كەلەدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ سوڭعى بىرلەسكەن وتىرىسىندا تەمىرجول، اۆتوكولىك جانە اۋە لوگيستيكاسىن ارتتىرۋدى، استاناعا جاڭا اۋەجاي سالۋدى تەزدەتۋدى تاپسىردى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ينفراقۇرىلىمدىق ارقاۋىنىڭ تاعى ءبىر مىزعىماس تىرەگى- كولىك-لوگيستيكا سالاسىنا باسا نازار اۋدارۋ كەرەگىن ايتتى. بۇل سالا ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە.
- ءبىزدىڭ ايماقتاعى بارلىق ەلدەر دە وسى باعىتقا دەن قويىپ جاتىر، سوندىقتان، باسەكە كۇشەيۋدە. تەمىرجول سالاسىنىڭ جۇك تاسىمالىنداعى ءرولىن ەسكەرە وتىرىپ، مەملەكەت جاڭا ماگيسترالدار مەن ۆوكزالدار سالۋعا جانە ولاردى جاڭعىرتۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
بىلتىر دوستىق - مويىنتى باعىتىنىڭ ەكىنشى جەلىسى جانە الماتى قالاسىن اينالىپ وتەتىن تەمىرجول ىسكە قوسىلدى. ال بيىل مويىنتى - قىزىلجار جانە داربازا - ماقتاارال، كەلەسى جىلى باقتى - اياگوز تەمىرجولدارىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى.
- ەلىمىزدەگى اۆتوكولىك جولدارىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ مىندەتىن دە ورىنداۋىمىز كەرەك. بىلتىر 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولىن جوندەۋ جۇمىسى باستالدى. ونىڭ 6 مىڭ شاقىرىمى قولدانىسقا بەرىلدى. مۇنداي اۋقىمدى جۇمىس ەل تاريحىندا ءبىرىنشى رەت جاسالدى. كەلەسى جىلى اۆتوكولىكتەردى وتكىزۋ بەكەتتەرىن جاڭعىرتۋ ءىسى اياقتالۋى كەرەك. سوڭعى بەس جىلدا ەل اۋماعى ارقىلى اۆتوكولىكپەن تاسىمالداناتىن جۇك كولەمى ەكى ەسە ارتىپ، 6 ميلليون تونناعا جەتتى. بىلتىر اۆتوكولىكپەن جۇك تاسىمالداۋشىلاردىڭ تابىسى 1,5 تريلليون تەڭگە بولدى. بۇل - تەمىرجول سالاسىنداعى كىرىسپەن شامالاس كورسەتكىش. وسىنىڭ ءوزى وتاندىق اۆتوكولىك تاسىمالى سالاسىنىڭ الەۋەتى زور ەكەنىن كورسەتەدى. دەمەك، مۇنداي كاسىپكەرلەردى بارىنشا قولداۋ كەرەك، - دەدى ق. توقايەۆ.
اۆياتسيا سالاسىنداعى تابىسىمىز دا كوبەيۋدە. ەلىمىزدە جاڭا ۇشۋ باعىتتارى اشىلىپ جاتىر. تولىققاندى اۋە حابتارىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ناقتى جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
- ارينە، وسى تۇرعىدان العاندا، استانا قالاسىندا جاڭا اۋەجاي سالۋ - كەزەك كۇتتىرمەيتىن مىندەت. كوپ ۇزاماي ونىڭ قۇرىلىسى باستالۋى قاجەت. اۋە كەڭىستىگى ارقىلى جۇك تاسىمالدايتىن ارنايى كومپانيا قۇرۋ وتە ورىندى شەشىم بولدى دەپ سانايمىن. بۇل ماڭىزدى قادام حالىقارالىق لوگيستيكاداعى الەۋەتىمىزدى كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەرى ءسوزسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋ تۋرالى ارنايى جارلىققا قول قوياتىنىن، ونىڭ قۇرامىنا ۇزدىكتەر عانا كىرۋى كەرەگىن ايتقان ەدى.
«ادال ازامات» تۇجىرىمداماسى مەن «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق اكسياسى قوعامدا جاڭا ەتيكانى قالىپتاستىرۋعا ارقاۋ بولدى. دەپۋتاتتار وسى جالپى ۇلتتىق باستامالاردىڭ ءمان-ماڭىزىن حالىققا تۇسىندىرۋگە جانە ىسكە اسىرۋعا بەلسەنە اتسالىستى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ سوڭعى بىرلەسكەن وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- پارلامەنتتىڭ قاجىرلى قىزمەتىنىڭ ارقاسىندا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى مەملەكەت ساياساتىندا تۇبەگەيلى ورنىعىپ، ۇلت بولمىسىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالا باستادى. سونىمەن قاتار پارلامەنت دەپۋتاتتارى قازاقستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوستى. سول ارقىلى ەلىمىزدىڭ جاۋاپتى ءارى ىقپالدى «ورتا دەرجاۆا» رەتىندەگى ءرولى كۇشەيە ءتۇستى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن بىرگە، دەپۋتاتتار پارلامەنتارالىق اسسامبلەيالاردىڭ، شەتەلدىك ساپارلار مەن فورۋمدار اياسىندا شەتەلدىك ارىپتەستەرىمەن جانە جاھاندىق ينستيتۋتتارمەن سەنىمدى ءارى ناتيجەلى بايلانىس ورناتا ءبىلدى.
- وسى تۇستا الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر سەزىنىڭ جۇمىسىن ايرىقشا اتاپ ءوتۋ قاجەت. بەدەلدى ديالوگ الاڭىنىڭ حاتشىلىعى ۇزاق جىل بويى سەنات اياسىندا تابىستى جۇمىس ىستەپ كەلدى. قۇرىلتاي باستى زاڭ شىعارۋشى ورگان رەتىندە بارلىق باعىت بويىنشا ساباقتاستىقتى جانە ينستيتۋتسيونالدىق ءداستۇردى ساقتاپ، جىلدار بويى قالىپتاسقان بىرەگەي پارلامەنتتىك مادەنيەتتى جوعالتپاي، ونى ودان ءارى دامىتۋعا باسا ءمان بەرۋگە ءتيىس. ەلىمىزدىڭ جوعارى وكىلدى ورگانى - قۇرىلتايدىڭ نەگىزگى ماقساتى - بارشاعا بىردەي مۇمكىندىك بەرەتىن ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ ىسىنە اتسالىسۋ جانە وسى باعىتتا بەلسەندى جۇمىس ىستەۋ، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋ تۋرالى ارنايى جارلىققا قول قوياتىنىن، ونىڭ قۇرامىنا ۇزدىكتەر عانا كىرۋى كەرەگىن ايتقان ەدى.
30 جىلدا پارلامەنت 3,5 مىڭعا جۋىق زاڭ قابىلداعان.