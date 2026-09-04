پرەزيدەنت ارمان قىرىقبايەۆقا تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ارمان قىرىقبايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارىن ايقىنداپ، ۆەدومستۆو الدىنا ءبىرقاتار ناقتى مىندەت قويدى.
مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت پەن كرەاتيۆتى يندۋستريانى ودان ءارى دامىتۋدى، تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاپ، كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى. سونداي-اق قازاقستان مادەنيەتىن حالىقارالىق ارەنادا دارىپتەۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەتتىك اقپاراتتىق ساياسات ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. پرەزيدەنت وتاندىق اقپارات كەڭىستىگىن جانداندىرۋعا، سونىڭ ىشىندە زاڭ جوبالاۋ جۇمىسىن زاماناۋي سيفرلىق تاۋەكەلدەردى ەسكەرە وتىرىپ جەتىلدىرۋگە كۇش سالۋ قاجەت دەپ سانايدى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋ جۇمىستارىن دايەكتى تۇردە جالعاستىرۋ، جاستاردىڭ جاسامپاز الەۋەتىن جۇزەگە اسىرۋىنا جاعداي جاساۋ جونىندە مىندەت جۇكتەدى.
ايتا كەتەلىك ارمان قىرىقبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلعان ەدى.