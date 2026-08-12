پرەزيدەنت: الدىمىزدا وتە جاۋاپتى كەزەڭ تۇر
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر توپ قوعام قايراتكەرىن مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتاۋ بارىسىندا قازىر قازاقستان جان-جاقتى جاڭعىرۋ جولىنا ءتۇسىپ، ەلىمىزدە تۇبەگەيلى وزگەرىستەر جاسالىپ جاتقانىنا نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ۇلت تاعدىرىن ايقىندايتىن تاريحي شەشىمدەر قابىلداندى. ءبىز ءبىرتۇتاس قوعام بولىپ جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋم وتكىزدىك، جاڭا كونستيتۋتسيامىزدى قابىلدادىق. ازاماتتارىمىز جاڭا اتا زاڭدى ءبىراۋىزدان قولداپ، داۋىس بەردى. قازاقتا «بەرەكە باستاۋى - بىرلىك» دەگەن جاقسى ءسوز بار. ءبىز ىرىستى ىنتىماعىمىزدى ساقتاي بىلسەك، ەلىمىز دە ءوسىپ-وركەندەي بەرەدى. كوپ ۇزاماي قازاقستان تاريحىندا العاش رەت قۇرىلتاي سايلاۋى وتەدى. بۇل ەل ومىرىندەگى ماڭىزدى وقيعا بولماق. قازىر ناۋقان بەلسەندى ءوتىپ جاتىر. پارتيالار ساياسي مادەنيەتتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتۋدە. الدىمىزدا وتە جاۋاپتى كەزەڭ تۇر. ۇلت بولىپ ۇيىسىپ، ءبىر ەل بولىپ جۇمىلا ەڭبەك ەتەمىز دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەل دامۋىنا ۇلەس قوسقان ءۇش ازاماتتىڭ ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت مەملەكەتىمىزدىڭ دامۋىنا تاۋەلسىزدىكتىڭ ەلەڭ-الاڭىنان باستاپ بەلسەنە اتسالىسىپ كەلە جاتقان الەكساندر سۋدينگە العىس ايتتى.
- مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەگەن جىلدارى زور قۇرمەتكە يە بولدىڭىز. پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى رەتىندە حالىق مۇددەسىن قورعادىڭىز. ۆيسە-سپيكەر جانە سەنات اپپاراتىنىڭ باسشىسى رەتىندە قازاقستاندىق پارلامەنتاريزمنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسىڭىزدى ايرىقشا اتاپ وتكىم كەلەدى. ءسىزدىڭ كاسىبي ەڭبەگىڭىز جوعارى باعالانىپ، وتانعا ادال قىزمەت ەتۋدىڭ ۇلگىسىنە اينالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت تەاتر جانە كينو سالاسىندا جارتى عاسىردان استام ۋاقىت جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان بەلگىلى رەجيسسەر نۇرقانات جاقىپبايدىڭ ءتول مادەنيەتىمىزدى وركەندەتۋ جولىنداعى ەڭبەگى زور ەكەنىن جەتكىزدى.
- كورەرمەننىڭ كوزايىمى بولعان مازمۇندى قويىلىمداردى ساحنالاپ، تەاتر الەمىنىڭ ناعىز مايتالمانى رەتىندە تانىلدىڭىز. كوپتەگەن پەسالار مەن فيلمدەردە ءتۇرلى رولدەردى شەبەر سومداپ، حالىقتىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندىڭىز. بۇگىندە جاس تالانتتاردى ونەرگە باۋلىپ، ولارعا باعىت-باعدار بەرىپ كەلەسىز. رۋحانيات سالاسىن دامىتۋعا سىڭىرگەن ەڭبەگىڭىز ءۇشىن وزىڭىزگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىبي جولىن اگرونومدىقتان باستاپ «حيلنيچەنكو جانە ك» سەرىكتەستىگىنىڭ باسشىسىنا دەيىن كوتەرىلگەن ۆيكتور حيلنيچەنكونىڭ اگروونەركاسىپ سالاسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىنە توقتالىپ، الماتى وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى رەتىندە جەمىستى قوعامدىق قىزمەت اتقارعانىن دا اتاپ ءوتتى.
- ەڭ باستىسى، قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرىڭىزگە توقمەيىلسىمەي، الدىڭىزعا جاڭا ءارى بيىك ماقساتتار قويىپ كەلەسىز. ايماقتىڭ اگروونەركاسىپ الەۋەتىن كوتەرۋگە قوسقان زور ۇلەسىڭىز قانداي باعاعا بولسا دا لايىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر توپ قوعام قايراتكەرىن مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتاعانىن جازعانبىز.