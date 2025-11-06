پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە كىمدەر ەندى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە ءتورتىنشى ىرىكتەۋ اياقتالدى. 24-قازاندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى جاستار كادر رەزەرۆى جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 50 ادام پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە قابىلداندى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەر اگەنتتىگى ءمالىم ەتتى.
مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنە ءتورتىنشى ىرىكتەۋ قازان ايىنىڭ سوڭىندا اياقتالعانىن ايتتى.
- جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە ءبىلىمدى، جاۋاپكەرشىلىكتى جانە جوعارى كاسىبي بىلىكتى جاستاردى تارتۋ. نيەت بىلدىرگەن 31 مىڭنان استام ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن 7436 ادام ىرىكتەۋگە قاتىسۋعا جىبەرىلدى. التى كەزەڭنەن تۇراتىن ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە رەزەرۆكە 50 ۇزدىك جاس مامان قابىلداندى. ءبىر ورىنعا 148 ادامنان كەلىپ، بۇل كورسەتكىش 2023 -جىلعى ىرىكتەۋمەن سالىستىرعاندا %16- عا جوعارى بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، ءتورتىنشى ىرىكتەۋدىڭ باستى جاڭاشىلدىعى - مەملەكەتتىك اپپارات ءۇشىن اسا سۇرانىسقا يە سالالىق باعىتتار بويىنشا رەزەرۆتى قالىپتاستىرۋ بولدى. كانديداتتار بەلگىلەنگەن كۆوتالارعا سايكەس قابىلداندى:
«ينفراقۇرىلىمدى، ونەركاسىپتى دامىتۋ جانە ساۋدا ساياساتى» باعىتى بويىنشا - 8 ادام؛
«اگروونەركاسىپتىك كەشەن جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ» باعىتى بويىنشا - 9 ادام؛
«سىرتقى ساياسات جانە ينۆەستيتسيالار» باعىتى بويىنشا - 8 ادام؛
«ەكونوميكالىق جانە قارجىلىق ساياسات» باعىتى بويىنشا - 7 ادام؛
«سيفرلاندىرۋ» باعىتى بويىنشا - 9 ادام؛
«الەۋمەتتىك ساياسات جانە ازاماتتىق قوعام» باعىتى بويىنشا - 9 ادام.
جاڭادان قابىلدانعان رەزەرۆشىلەردىڭ تولىق ءتىزىمىن pkrezerv.gov.kz جوبانىڭ رەسمي سايتىنان كورۋگە بولادى.
رەزەرۆكە الىنعان ساتتەن باستاپ ءۇش جىل ىشىندە رەزەرۆشىلەر ساياسي مەملەكەتتىك لاۋازىمدارعا، «ا» كورپۋسىنىڭ اكىمشىلىك مەملەكەتتىك لاۋازىمدارىنا، سونداي-اق «ب» كورپۋسىنىڭ باسشىلىق لاۋازىمدارىنا تاعايىندالۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنىڭ 1 ورنىنا 148 ادام ۇمىتكەر بولعانىن جازعان ەدىك.