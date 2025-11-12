پرەزيدەنتتىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا 13 كەلىسىمگە قول قويىلدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتاردى الماسۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قابىلدانعان قۇجاتتاردىڭ ءتىزىمى تومەندەگىدەي:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى باعدارلاماسى؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى اراسىندا ءۇشىنشى ەلدەرگە ەكسپورتقا جەتكىزۋگە ارنالعان رەسەيلىك جانە قازاقستاندىق جۇكتەردى تەمىر جول كولىگىمەن ترانزيتتىك تاسىمالداۋ جانە اۋىستىرىپ تيەۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ۇيىمداستىرۋ تۋرالى كەلىسىم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى اراسىندا كولىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسى بويىنشا ءوزارا ىقپالداستىق جونىندەگى كەلىسىم؛
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى اراسىنداعى «سويۋز-5» جانە «بايتەرەك» عارىش زىمىران كەشەندەرىنە ۇشۋ سىناعىن جۇرگىزۋ ءۇشىن قازاقستان-رەسەي مەملەكەتارالىق كوميسسياسىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى اراسىندا اقتاۋ قالاسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ باس كونسۋلدىعىن قۇرۋ تۋرالى نوتالارمەن الماسۋ فورماسىنداعى كەلىسىم؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى اراسىندا حالىقتىڭ سانيتارلىق- ەپيدەميولوگيالىق جاعدايىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ەكونوميكالىق دامۋ مينيسترلىگى اراسىندا ەرەكشە ەكونوميكالىق ايماقتاردى دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن رەسەي فەدەراتسياسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى اراسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا قازاق-ورىس جالپى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن اشۋ جانە رەسەي فەدەراتسياسىندا ورىس-قازاق جالپى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن اشۋ بويىنشا نيەتتەستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
9. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى مەن رەسەي فەدەراتسياسى تابيعي رەسۋرستار جانە ەكولوگيا مينيسترلىگى اراسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا رەسەي فەدەراتسياسىنان امۋر جولبارىستارىن اكەلۋگە ازىرلىك جانە جەتكىزىلگەن جانۋارلاردىڭ باستاپقى بەيىمدەۋدەن ءوتۋى بويىنشا بىرلەسكەن ءىس-شارالار جوسپارى؛
10. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى مەن رەسەي فەدەراتسياسى ەكولوگيالىق، تەحنولوگيالىق جانە اتومدىق باقىلاۋ جونىندەگى فەدەرالدىق قىزمەتى اراسىندا اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋدا يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى رەتتەۋ سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
11. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن رەسەي فەدەراتسياسى كولىك مينيسترلىگى اراسىندا قازاقستان-رەسەي مەملەكەتتىك شەكاراسىنداعى اۆتوكولىك وتكىزۋ بەكەتتەرىن دامىتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارى؛
12. «ق ت ج» ۇ ك» ا ق مەن «ر ت ج» ا ا ق اراسىنداعى 2030 -جىلعا دەيىنگى مەملەكەتارالىق ءتۇيىسۋ پۋنكتتەرىن دامىتۋ تۋرالى كەلىسىم؛
13. «قازپوشتا» اق مەن «رەسەي پوشتاسى» ا ق اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا قول قويىلعان دەكلاراتسيا جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.