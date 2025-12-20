پرەزيدەنتتىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى مازمۇندى ءارى ناتيجەلى بولدى - رۋسلان جەلدىباي
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى مازمۇندى ءارى ناتيجەلى بولدى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي مالىمدەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كۇنشىعىس ەلىنىڭ جوعارى باسشىلىعىمەن، جەتەكشى كومپانيالاردىڭ توپ-مەنەدجەرلەرىمەن ناتيجەلى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، جاپونيادا ءبىلىم الىپ، ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى.
قازاقستانعا ينۆەستيتسيا تارتۋ
پرەزيدەنت جاپوندىق ءىرى كومپانيالار جانە ۇيىمدار جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى.
ولاردىڭ قاتارىندا Mitsui ترانسۇلتتىق ساۋدا كومپانياسى، Rakuten Group حالىقارالىق تەحنولوگيا كونگلومەراتى، Sumitomo ساۋدا- ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى، ماشينا جاساۋ سالاسى بويىنشا الەمدەگى ءىرى كورپوراتسيالاردىڭ ءبىرى Komatsu، قۇرىلىس پەن تاۋ- كەن تەحنيكالارىن وندىرۋدە جەتەكشى كومپانيا سانالاتىن Hitachi Construction Machinery، سونداي-اق جاپونيانىڭ مەتالل جانە ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى اگەنتتىگى بار.
كەلىسسوزدەردە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. اتاپ ايتقاندا:
- يادرولىق مەديتسينانى دامىتۋ؛
- اسا ماڭىزدى مينەرالداردى بارلاۋ؛
- لوگيستيكا جانە سيفرلاندىرۋ؛
- «جاسىل» تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، قۇرىلىس جانە تاۋ- كەن قۇرال- جابدىقتارىنىڭ ءوندىرىسى مەن سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ.
جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋلەر
يمپەراتور نارۋحيتو مەن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىر كۇندە قارسى الۋى جانە ءىلتيپات كورسەتۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىقارالىق قوعامداستىقتاعى بەدەلى زور ەكەنىن بايقاتادى.
جاپون ديپلوماتياسىندا مۇنداي پروتوكولدىق شارالاردىڭ كەزەكتەسە ۇيىمداستىرىلۋى تاڭسىق جاعداي، سونىمەن قاتار مەيمانعا شەكسىز قۇرمەتتىڭ بەلگىسى رەتىندە باعالانادى.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنت توكيو گۋبەرناتورىمەن جۇزدەستى.
كەزدەسۋدە قالا باسقارۋ ىسىندە Smart city تەحنولوگيالارىن دامىتۋ جانە يننوۆاتسيالىق شەشىمدەر ەنگىزۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. دەلەگاتسيا مۇشەلەرى قازاقستان مەن جاپونيا استانالارى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويدى.
مەملەكەت باسشىسى توكيوداعى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس وقىدى
مۇنى دا ەرەكشە ىقىلاستىڭ كورىنىسى دەۋگە بولادى. قاسىم- جومارت توقايەۆ دارىستە قازىرگى گەوساياسات، حالىقارالىق ارەناداعى ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءرولى، جاساندى ينتەللەكت ماڭىزىنىڭ ارتۋى جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن رەفورمالاۋدىڭ قاجەتتىلىگى سەكىلدى نەگىزگى ماسەلەلەرگە نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ ىسىنە ارنايى توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان سالانىڭ وزەكتىلىگىن ايتا كەلىپ، بۇل مىندەتتەردى شەشۋ ءۇشىن UN Water حالىقارالىق ۇيىمىن قۇرۋ جانە الماتىدا ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وڭىرلىك فيليالىن اشۋ جونىندە باستاما كوتەردى.
مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە جاپونيانىڭ بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يەريكو كاۆاگۋچيمەن بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.
پرەزيدەنت جاپونيادا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن وتانداستارىمىزعا دا كوڭىل ءبولدى. ولارمەن ارنايى جۇزدەسىپ، ەمەن-جارقىن اڭگىمەلەستى.
ساپار سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىمەن بىرگە «و ا + جاپونيا» فورماتىنداعى ءبىرىنشى سامميتكە قاتىستى.
مەملەكەت باسشىسى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارىنا توقتالدى. سونىڭ ىشىندە:
قازاقستان جاپونيامەن بىرلەسكەن جوبالاردى تابىستى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعدايدى جاساۋعا، قولايلى ينۆەستيتسيالىق كليمات قالىپتاستىرۋعا دايىن؛
قازاقستان جاپونيا ۇكىمەتىنىڭ اقتاۋ پورتىنداعى كەدەندىك راسىمدەردى جەتىلدىرۋگە اتسالىسۋ تۋرالى شەشىمىن قۇپتايدى؛
ەلىمىز «جاسىل» تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ، ءداستۇرلى قۋات كوزىن يگەرۋ جانە وڭدەۋ جوبالارىنا جاپون تاجىريبەسىن، يننوۆاتسياسى مەن ينۆەستيتسياسىن تارتۋعا مۇددەلى؛
قازاقستان جاپونيامەن بىرلەسكەن Next-Generation SmartMining Plus جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلۋىن قۋاتتايدى.
بۇل باستاما سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەر مەن باسقا دا اسا ماڭىزدى مينەرالدار ءوندىرىسىن سيفرلاندىرىپ، ەكولوگيالىق ورنىقتىلىقتى ارتتىرادى.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ورنىقتى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا جاپون عالىمدارىنىڭ جانە ساراپشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن زەرتتەۋ پلاتفورماسىن قۇرۋدى، سونداي-اق ەلىمىزدە جاپونيا ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن ءبىلىم ورتالىقتارىنىڭ وكىلدىكتەرىن اشۋدى ۇسىندى.
پرەزيدەنت JICA اگەنتتىگىنىڭ ورتالىق ازياداعى سۋ پروبلەماسىن شەشۋگە قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى. سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، عىلىمي زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ، سۋ سالاسىن اۆتوماتتاندىرۋ مەن سيفرلاندىرۋ جانە باسقا دا باعىتتاردا كۇش بىرىكتىرىپ، تاجىريبە الماسۋعا شاقىردى.
مەملەكەت باسشىسى اتوم ەنەرگەتيكاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا نازار اۋداردى. ەلىمىز الەمدىك يادرولىق وتىن نارىعىندا زور الەۋەتكە يە.
وسى مۇمكىندىكتى جاپونيانىڭ وزىق تەحنولوگياسىمەن ءبىر ارناعا توعىستىرۋ اتالعان باعىتتاعى تابىستى ىقپالداستىققا كەپىل بولادى.
رەسمي ساپاردىڭ ناتيجەسىندە جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن 60-تان استام ەكىجاقتى قۇجاتقا قول قويىلدى.
پرەزيدەنتتىڭ بارلىق شەتەلدىك ساپارى ەل ەكونوميكاسىنا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرەدى. ساپارلار بارىسىندا ميللياردتاعان دوللارعا باعالانعان شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋ جونىندەگى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلىپ، ءتيىستى شەشىمدەر قابىلدانادى.
سول ارقىلى تاۋار اينالىمى مەن ەكسپورت ۇلعايا تۇسەدى. بۇل، اسىرەسە وتاندىق وندىرۋشىلەر ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى. سونداي-اق ساپارلار اياسىندا ستراتەگيالىق مانگە يە نىساندار اشىلىپ، ون مىڭداعان جۇمىس ورنى پايدا بولادى، ىسكەرلىك بايلانىستار نىعايا تۇسەدى.
ۆيزاسىز رەجيمدەگى ەلدەردىڭ قاتارى كوبەيىپ، قازاقستان ازاماتتارىنا ءتيىمدى جاڭا اۋە رەيستەرى ىسكە قوسىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپونياعا جاساعان رەسمي ساپارى مارەسىنە جەتتى. بۇل جاي عانا فورمالدى ساپار ەمەس، ەكى ەلدىڭ كەلەشەك قارىم-قاتىناسىن ايشىقتاعان ماڭىزدى باستاما بولدى. رەسمي قابىلداۋلار دەڭگەيى، اۋقىمدى ەكونوميكالىق كەلىسىمدەر، جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر - ءبارى قازاق- جاپون بايلانىسىنىڭ جاڭا ءداۋىرى باستالعانىن كورسەتكەندەي. وسى ورايدا Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى ءۇش كۇندەگى ەلەۋلى وقيعالارعا قاتىستى ساراپشىلار پىكىرىن ءبىلىپ، قوس ەل قابىلداعان شەشىمنىڭ استارىنا ءۇڭىلدى.