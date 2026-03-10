پرەزيدەنت وتاندىق فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىن وركەندەتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنتكە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن سالانى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە ەسەپ بەرىلدى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆقا نەگىزگى مەديتسينالىق-دەموگرافيالىق كورسەتكىشتەر تۋرالى باياندالدى. مينيستر جالپى جانە نارەستەلەر ءولىمى 15,3 پايىزعا تومەندەگەنىن ايتتى. قازاقستاندا جۇقپالى ەمەس اۋرۋلاردان مەرزىمىنەن بۇرىن قايتىس بولعاندار سانى 25 پايىزعا ازايدى. وسىلايشا، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ماقساتتى كورسەتكىشىنە قول جەتكىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەت باسشىسىنا مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ، العاشقى مەديتسينالىق جاردەمدى جەتىلدىرۋ، سكرينينگ باعدارلامالارىنىڭ اياسىن كەڭەيتۋ جانە انا مەن بالا دەنساۋلىعىن قورعاۋ قىزمەتىن جاڭعىرتۋ جونىندە ايتىلدى.
- ونكولوگيالىق قىزمەتتى دامىتۋ شارالارى جالعاسىپ كەلەدى. استانا قالاسىنداعى جاڭا ونكولوگيالىق كەشەننىڭ بازاسىندا پروتوندى تەراپيا ورتالىعى اشىلدى. قىزىلوردا جانە اقتاۋ قالالارىندا 2 جاڭا پەت/كت كەشەنى ىسكە قوسىلدى. بارلىق وڭىردە ساراپشىلىق ەندوسكوپيا ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسى جولعا قويىلدى، - دەپ حابارلادى اقوردادان.
ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعى مەن ايماقتارداعى ءبىرقاتار نىسان قۇرىلىسى اياقتالدى.
بۇدان بولەك، م ءا م س جۇيەسىندەگى قارجىنى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ، سونىڭ ىشىندە قاراجاتتى ماقساتتى جۇمساۋدى مونيتورينگتەۋ جۇيەسىن اۆتوماتتاندىرۋ جانە مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋشىلەرگە تالاپتى قاتاڭداتۋ شارالارىنا باسا نازار اۋدارىلدى.
مينيسترلىك مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا دەنساۋلىق ساقتاۋدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. جەكە-جەكە قىزمەت كورسەتەتىن اقپارات جۇيەلەرىن E- Densaulyq پلاتفورماسىنا بىرىكتىرۋ قولعا الىنعان.
مينيستر سوڭعى ەكى جىلدا فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىنە سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 2,3 ەسە، ءال دارى-دارمەكتىڭ ەكسپورتى 1,9 ەسە وسكەنىن باياندادى. ءدارى-دارمەكتىڭ 400-دەن استام ءتۇرىن ءوندىرۋ بويىنشا 6 ينۆەستيتسيالىق كەلىسىم جاسالدى. ولاردىڭ جالپى قۇنى 316,3 ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆقا سالانىڭ كادرلىق الەۋەتىن دامىتۋ، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋ جونىندە اقپارات ۇسىنىلدى.
پرەزيدەنت مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ، سالاداعى قارجىلىق ءتارتىپتى قاتاڭداتۋ، مامان دايارلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، سيفرلىق جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن جەدەلدەتۋ جانە وتاندىق فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىن وركەندەتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
