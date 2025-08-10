پرەزيدەنت تازى مەن توبەتتى ۇلتتىق برەند رەتىندە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جونىندە تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ World Dog Show 2025 دۇنيەجۇزىلىك كورمەسىنە قاتىسىپ، حالىقارالىق ارەنادا لايىقتى باعاسىن العان قازاقى تازىنى ۇلتتىق برەند، مادەنيەتىمىزدىڭ اجىراماس بولشەگى رەتىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە تولىق تانىتۋ ورتاق مىندەت ەكەنىنە نازار اۋداردى.
بۇل تۋرالى بۇگىن ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جازدى.
اتاپ ايتقاندا، تازى تۇقىمىن دامىتۋ جانە بىرەگەي قاسيەتتەرىن ساقتاۋ، جۇيەلى عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ، حالىقارالىق كورمەلەرگە تۇراقتى قاتىسۋ سياقتى باعىتتاردان تۇراتىن بۇل ىسكە قازاقستان كينولوگتار وداعىمەن قاتار مەملەكەتتىك ورگاندار دا بەلسەندى اتسالىسۋعا ءتيىس.
پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم، اۋىل شارۋاشىلىعى، سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى جانە باسقا دا قۇزىرلى ورگاندار، سونداي-اق جەرگىلىكتى اكىمدىكتەر بىرلەسكەن جۇيەلى جوسپار اياسىندا ءتيىستى ۇيىمداستىرۋ شارالارىن قولعا الۋى كەرەك.
قاسىم-جومارت توقايەۆ توبەت تۇقىمىن دا ەرەكشە قامقورلىققا الىپ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قولداۋىمەن ءدال وسى اۋقىمدا جۇمىس اتقارۋ مىندەتىن جۇكتەدى.
اتالعان ماسەلە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ ۇدايى باقىلاۋىندا بولادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قازاقستان كينولوگتار وداعىن قازاق تازىسىنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جەتىستىگىمەن قۇتتىقتادى.