پرەزيدەنت سىنى: مينيسترلىك كۋرورتتىق ايماقتاردى دامىتۋدىڭ جول كارتاسىن ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن زاڭنامانى جەتىلدىرۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى كۋرورتتىق ايماقتاردىڭ جازعى تۋريستىك ماۋسىمعا دايىندىق دەڭگەيىنە نازار اۋداردى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ەلەۋلى كەمشىلىكتەر انىقتالدى، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ودان ءارى مينيستر كەمشىلىكتەردى ءتىزىپ شىقتى:
- سانيتارلىق نورمالار تولىق ساقتالماعان؛
- تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگى جەتكىلىكتى قامتاماسىز ەتىلمەگەن؛
- ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم مەن كادر جەتىسپەيدى.
- وسى ولقىلىقتاردى جويۋ ءۇشىن كۋرورتتىق ايماقتاردى دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىنىڭ جوباسى دايىندالدى. سونداي-اق شەتەلدىك تۋريستەردى تارتۋ ءۇشىن الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋعا ارنالعان كەشەندى جوسپار ازىرلەندى. قۇجاتتا جەتى باعىت بويىنشا 72 ءىس-شارا كوزدەلگەن. جوسپاردا تاۋ كلاستەرىنىڭ جاڭا ايماقتارىن دامىتۋ بار. سونىمەن قاتار، «شىمبۇلاق» پەن «وي-قاراعايدى» بىرىكتىرەتىن ءبىرىڭعاي تاۋ-شاڭعى جۇيەسىن قۇرۋ قاراستىرىلعان، - دەيدى ول.
سونداي-اق ۆەدومستۆو باسشىسى تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن زاڭنامانى جەتىلدىرۋ جۇمىسى قولعا الىنعانىن تىلگە تيەك ەتتى.
- اكىمدىكتەرگە ەلدى مەكەندەردەن تىس اۋماقتا، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق پاركتەردە تۋريستىك ينفراقۇرىلىم سالۋ قۇقىعى بەرىلدى. فەرمەرلەرگە اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىندە جەڭىل قۇرىلىستار مەن از قاباتتى قوناقۇيلەر سالىپ، اگروتۋريزممەن اينالىسۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەپ تولىقتىردى مينيستر.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، تۋريزم سالاسىنداعى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 460 ميلليارد تەڭگەدەن استى.
ايتا كەتسەك، بيىل شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقتان كەلىپ تۇسكەن كوپتەگەن شاعىمعا بايلانىستى الاكول ماڭىنداعى ايگىلى تۋريستىك ايماقتىڭ دەمالۋشىلاردى قارسى الۋعا دايىندىعى تومەن ەكەنىنە ۇكىمەتتىڭ نازارىن اۋدارعان بولاتىن.