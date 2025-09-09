ق ز
    18:07, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت سىنى: مينيسترلىك كۋرورتتىق ايماقتاردى دامىتۋدىڭ جول كارتاسىن ازىرلەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىندە تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن زاڭنامانى جەتىلدىرۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.

    Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыно
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسى كۋرورتتىق ايماقتاردىڭ جازعى تۋريستىك ماۋسىمعا دايىندىق دەڭگەيىنە نازار اۋداردى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ەلەۋلى كەمشىلىكتەر انىقتالدى، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.

    ودان ءارى مينيستر كەمشىلىكتەردى ءتىزىپ شىقتى:

    - سانيتارلىق نورمالار تولىق ساقتالماعان؛
    - تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگى جەتكىلىكتى قامتاماسىز ەتىلمەگەن؛
    - ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم مەن كادر جەتىسپەيدى.

    - وسى ولقىلىقتاردى جويۋ ءۇشىن كۋرورتتىق ايماقتاردى دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىنىڭ جوباسى دايىندالدى. سونداي-اق شەتەلدىك تۋريستەردى تارتۋ ءۇشىن الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋعا ارنالعان كەشەندى جوسپار ازىرلەندى. قۇجاتتا جەتى باعىت بويىنشا 72 ءىس-شارا كوزدەلگەن. جوسپاردا تاۋ كلاستەرىنىڭ جاڭا ايماقتارىن دامىتۋ بار. سونىمەن قاتار، «شىمبۇلاق» پەن «وي-قاراعايدى» بىرىكتىرەتىن ءبىرىڭعاي تاۋ-شاڭعى جۇيەسىن قۇرۋ قاراستىرىلعان، - دەيدى ول.

    سونداي-اق ۆەدومستۆو باسشىسى تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن زاڭنامانى جەتىلدىرۋ جۇمىسى قولعا الىنعانىن تىلگە تيەك ەتتى.

    - اكىمدىكتەرگە ەلدى مەكەندەردەن تىس اۋماقتا، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق پاركتەردە تۋريستىك ينفراقۇرىلىم سالۋ قۇقىعى بەرىلدى. فەرمەرلەرگە اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىندە جەڭىل قۇرىلىستار مەن از قاباتتى قوناقۇيلەر سالىپ، اگروتۋريزممەن اينالىسۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەپ تولىقتىردى مينيستر.

    مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، تۋريزم سالاسىنداعى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 460 ميلليارد تەڭگەدەن استى.

    ايتا كەتسەك، بيىل شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقتان كەلىپ تۇسكەن كوپتەگەن شاعىمعا بايلانىستى الاكول ماڭىنداعى ايگىلى تۋريستىك ايماقتىڭ دەمالۋشىلاردى قارسى الۋعا دايىندىعى تومەن ەكەنىنە ۇكىمەتتىڭ نازارىن اۋدارعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات جولداۋ-2025
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
