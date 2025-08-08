پرەزيدەنت قازاقستان ينۆەستورلار قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى بولات اقشولاقوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە ينۆەستورلار قاۋىمداستىعى قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارى مەن نەگىزگى باستامالارى تانىستىرىلدى. بۇل ۇيىم مەملەكەت باسشىسىنىڭ اقپان ايىنداعى ءىرى بيزنەس وكىلدەرىمەن كەزدەسۋدە بەرگەن تاپسىرماسىنا ساي قۇرىلعان بولاتىن.
قاۋىمداستىقتىڭ مەملەكەت پەن ينۆەستورلار اراسىنداعى دانەكەرلىك ءرولىن كورسەتەتىن اۋقىمدى كۇن ءتارتىبى تالقىلاندى؛
ەڭ الدىمەن شەشىلۋگە ءتيىس مىندەتتەر رەتىندە ەكونوميكانى ىرىقتاندىرۋعا، مەملەكەتتىڭ بيزنەسكە ارالاسۋىن ازايتۋعا، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە سيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە باسا ءمان بەرىلدى؛
سالىق جۇيەسىن جاڭعىرتۋ، مونوپولياعا قارسى ساياساتتى جەتىلدىرۋ، جەكەشەلەندىرۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدى رەفورمالاۋ ماسەلەلەرى قوزعالدى.
بولات اقشولاقوۆ مەملەكەت باسشىسىنا وتاندىق بيزنەستىڭ ۇلتتىق رەيتينگىن ىسكە قوسۋ جونىندەگى ۇسىنىسىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل باستامالاردى قولداپ، ينۆەستيتسيالىق كليماتتى جاقسارتۋ جانە ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋ تۇرعىسىنان ولاردى جۇزەگە اسىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى ۋاكىل قانات نۇروۆتى قابىلدادى.