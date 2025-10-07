پرەزيدەنت: قازاقستان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى+» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12- سامميتىندە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ، ەڭ الدىمەن، ەرەكشە قوناقجايلىق كورسەتكەنى ءۇشىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆكە ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، بۇگىنگى جيىننىڭ ءمان-ماڭىزى ايرىقشا، كۇن ءتارتىبى وزەكتى ەكەنىن ايتتى.
- ءتۇبى ءبىر تۇركى جۇرتىنىڭ تاريحى- تامىرلاس، حالىقتارىمىزعا ورتاق سان عاسىرلىق شەجىرەمىز بار دەپ ۇنەمى ايتىپ جاتىرمىز. مۇنىڭ ءبارى - بەرەكەلى بىرلىگىمىز بەن ماڭگىلىك ىنتىماعىمىزدىڭ التىن ارقاۋى. جاقىندا ەلدەرىمىز «تۇركى حالىقتارىنىڭ ىنتىماقتاستىق كۇنىن» اتاپ ءوتتى. بۇل - بىرلىگىمىزدى بەكەمدەي تۇسەتىن ماڭىزدى مەرەكە. بۇگىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى دوستاس حالىقتاردىڭ باسىن قوسقان مارتەبەلى ءارى بەدەلدى قۇرىلىمعا اينالدى. بىلتىردان بەرى ۇيىمعا قۇرمەتتى پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ باستاعان قىرعىز ەلى ءتيىمدى ءتوراعالىق ەتتى. قىرعىز تاراپىنا ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز. ەندى ءتوراعالىق قۇرمەتتى يلحام گەيدار وگلۋدىڭ باسشىلىعىمەن ازەربايجان تاراپىنا بەرىلەدى. الداعى ۋاقىتتا دا ۇيىمىمىزدىڭ ابىروي-بەدەلى ارتا تۇسەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى جاھاندىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسى كۇردەلى كەزەڭدى باستان وتكەرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، قاقتىعىستار مەن شيەلەنىستەر، گەوساياسي تەكەتىرەستەر الەمنىڭ كەز كەلگەن مەملەكەتىنە اسەر ەتەتىن قاۋىپتى ۇردىسكە اينالعانىنا توقتالدى.
- وسىنداي الماعايىپ زاماندا 30 جىلدان استام ۋاقىت شەشىمىن تاپپاعان شيەلەنىسكە قاتىستى ازەربايجان مەن ارمەنيانىڭ بەيبىتشىلىك دەكلاراتسياسىنا قول قويعانىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل تۇراقتىلىق پەن ەكونوميكالىق ورلەۋگە جول اشاتىن تاريحي مامىلە بولدى. قازىر الەمدەگى گەوساياسي احۋال اسا كۇردەلى، سوندىقتان تۇركى ەلدەرى ورتاق مۇددە جولىندا كۇش جۇمىلدىرۋعا ءتيىس. بۇگىندە جاھان جۇرتى ءبىزدى زور سىن-قاتەرلەرگە توتەپ بەرە الاتىن، بەدەلى مىقتى، ىنتىماعى جاراسقان مەملەكەتتەر رەتىندە تانيدى. ءبىرقاتار ەل ءبىزدىڭ ۇيىمعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتۋدا. بۇل رەتتە قازاقستان ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى+» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايدى. وسى باستاما ءبىزدىڭ ۇيىمنىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرۋعا جول اشاتىنى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.