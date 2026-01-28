ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:10, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قىزمەتتىك بورىشىن ۇلگىلى اتقارعانى ءۇشىن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءبىر توپ قىزمەتكەرىن مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлерін марапаттады
    Фото: Ақорда

    باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى Ⅱ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن

    بايشولاقوۆ ازامات قانات ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى

    ەسەنوۆ ەرىك ومىربەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ پاۆلودار وبلىسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ- تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى؛

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    «جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    ەرجان ۇلى ەرتىلەك - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل ۋاكىلى (انىقتاۋشىسى)

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    جاناليەۆ نۇربول ارىسلانبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ اعا تەرگەۋشىسى

    ومىربەكوۆ ەرجان مالعاجدار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ الماتى قالاسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ- تەكسەرۋ دەپارتامەنتى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى

    ىسقاقوۆ مۇستافا شورمان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ اسا ماڭىزدى ىستەر جونىندەگى ۋاكىلى (انىقتاۋشىسى)؛

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    اعجانبايەۆا ءاليا سەرىك قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ تاۋەكەلدەردى باعالاۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى ماراپاتتالدى.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Президент вручил госнаграды сотрудникам АФМ
    Фото: Акорда
    совещание в АФМ
    Фото: Акорда
