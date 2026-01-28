پرەزيدەنت قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قىزمەتتىك بورىشىن ۇلگىلى اتقارعانى ءۇشىن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءبىر توپ قىزمەتكەرىن مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى Ⅱ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن
بايشولاقوۆ ازامات قانات ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى
ەسەنوۆ ەرىك ومىربەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ پاۆلودار وبلىسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ- تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى؛
«جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن
ەرجان ۇلى ەرتىلەك - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل ۋاكىلى (انىقتاۋشىسى)
جاناليەۆ نۇربول ارىسلانبەك ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ اعا تەرگەۋشىسى
ومىربەكوۆ ەرجان مالعاجدار ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ الماتى قالاسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ- تەكسەرۋ دەپارتامەنتى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى
ىسقاقوۆ مۇستافا شورمان ۇلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ اسا ماڭىزدى ىستەر جونىندەگى ۋاكىلى (انىقتاۋشىسى)؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
اعجانبايەۆا ءاليا سەرىك قىزى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ تاۋەكەلدەردى باعالاۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى ماراپاتتالدى.