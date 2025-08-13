پرەزيدەنت ناشاقورلىققا قارسى شتابتى ۇكىمەت دەڭگەيىنە كوتەرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ناركوتيزمگە قارسى كۇرەس ماسەلەلەرى قارالدى.
- جيىن قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسى ناشاقورلىققا جانە ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق شتابتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قاراۋىنان الىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ دەڭگەيىنە كوتەرۋدى تاپسىردى.
بۇل ناشاقورلىقپەن جانە ەسىرتكى ساۋداسىمەن كۇرەستى جانداندىرۋعا، سونداي-اق ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى جۇمىستى اناعۇرلىم ءتيىمدى ۇيلەستىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ جازدى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. جيىندا ناشاقورلىق كۇردەلى الەۋمەتتىك جانە قۇقىقتىق قۇبىلىس رەتىندە قاراستىرىلىپ، ناركوتيزمگە قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى تالقىلاندى.