    16:40, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ناشاقورلىققا قارسى شتابتى ۇكىمەت دەڭگەيىنە كوتەرۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ناركوتيزمگە قارسى كۇرەس ماسەلەلەرى قارالدى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    - جيىن قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسى ناشاقورلىققا جانە ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق شتابتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قاراۋىنان الىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ دەڭگەيىنە كوتەرۋدى تاپسىردى.

    بۇل ناشاقورلىقپەن جانە ەسىرتكى ساۋداسىمەن كۇرەستى جانداندىرۋعا، سونداي-اق ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى جۇمىستى اناعۇرلىم ءتيىمدى ۇيلەستىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ جازدى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. جيىندا ناشاقورلىق كۇردەلى الەۋمەتتىك جانە قۇقىقتىق قۇبىلىس رەتىندە قاراستىرىلىپ، ناركوتيزمگە قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

