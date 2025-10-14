پرەزيدەنت «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ مەرەيتويلىق ءىس-شاراسىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى قىزمەتىنە 30 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- «لۋكويل» - ەلىمىزدە تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتقان بەدەلدى كومپانيانىڭ ءبىرى. 1995 -جىلى قازاقستانعا العاش قادام باسقان كومپانيانىڭ ەلىمىزدەگى ابىروي-بەدەلى زور دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار. بۇل - تاباندى ەڭبەك پەن تەرەڭ جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ارقاسى ەكەنى ءسوزسىز. بۇدان بولەك، «لۋكويل» كومپانياسى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتا تۇسۋگە مول ۇلەس قوسىپ جاتىر. كاسىپورىن ەلدەرىمىزدىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن نىعايتىپ، ىرىستى ىنتىماعىمىزدى ارتتىرۋدا. تاريحقا ۇڭىلسەك، «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاق جەرىندەگى قىزمەتى «قۇمكول» جوباسىنان باستاۋ الدى. كاسىپورىن جەمىستى جۇمىس ىستەپ، شيرەك عاسىردان استام ۋاقىت ىشىندە وراسان زور تابىسقا قول جەتكىزدى. اتاپ ايتقاندا، «لۋكويل» قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سالاسىنا 12 ميلليارد دوللاردان استام قارجى سالدى، 94 ميلليون توننا مۇناي جانە 60 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ءوندىردى. كومپانيا 300 ميلليون دوللارعا جۋىق قارجىنى الەۋمەتتىك جوبالار مەن قايىرىمدىلىققا جۇمساعان، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت بۇل كورسەتكىشتەردىڭ اياسىندا مىڭداعان جۇمىس ورنى قۇرىلىپ، وزىق تەحنولوگيالار كەلگەنىن، وڭىرلەردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا ۇلكەن ۇلەس قوسىلعانىن اتاپ ءوتتى. كومپانيانىڭ قاتىسۋىمەن تەڭىز كەن ورنىنداعى كەڭەيتۋدىڭ بولاشاعى جوباسى تابىستى اياقتالدى. بۇل الەمدىك مۇناي-گاز سالاسىنداعى ءىرى باستامالاردىڭ ءبىرى سانالادى.
- كاسپي قايراڭىندا «لۋكويل» «قازمۇنايگاز» كومپانياسىمەن بىرلەسە «قالامقاس تەڭىز» جانە «حازار» سەكىلدى پەرسپەكتيۆتى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا كىرىستى. بۇل - ستراتەگيالىق جوبالار. كەن ورىندارىن يگەرۋ ءۇشىن التى ميلليارد دوللاردان استام تىكەلەي ينۆەستيتسيا قۇيۋ جانە ەكى مىڭنان اسا جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋ كوزدەلگەن. اتالعان جوباداعى قازاقستاندىق ۇلەستى ارتتىرۋ ماقساتىندا تەڭىز مۇنايىن ءوندىرۋ پلاتفورماسىنا ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ كەمە جاساۋ جانە جوندەۋ ءوندىرىسى تارتىلعان. كاسىپورىن قاراشىعاناق كەن ورنىندا جۇمىسىن جەمىستى جالعاستىرىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار قازىرگى تاڭدا «لۋكويل» كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىن دامىتۋعا اتسالىسۋدا. مۇنىڭ دا ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە. وسى ستراتەگيالىق ءمانى زور باعدار ارقىلى قازاقستان مۇنايى ونداعان مەملەكەتكە جەتكىزىلىپ جاتىر. سول ارقىلى ەلىمىزدىڭ جاھاندىق ەنەرگەتيكا نارىعىنداعى ءرولى نىعايىپ كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت وتىز جىل ىشىندە قازاقستان مەن «لۋكويل» سىندارلى ىنتىماقتاستىق جولىنان سۇرىنبەي وتكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى 2019 -جىلى الماتى وبلىسىندا جاعارماي زاۋىتىنىڭ ىسكە قوسىلۋىن ىنتىماقتاستىق تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى كەزەڭ رەتىندە اتادى. بۇل - ەلىمىزدەگى جوعارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن جاعارماي وندىرەتىن العاشقى كاسىپورىن.
- كورپوراتسيانىڭ الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋداعى جوعارى دەڭگەيى مەن قايىرىمدىلىق سالاسىنداعى قولداۋىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. كومپانيانىڭ ادام كاپيتالىن دامىتۋعا ايرىقشا كوڭىل بولەتىنى قۋانتادى. ءىرى مۇناي-گاز نىساندارىندا ەڭبەك ەتەتىن مىڭداعان قازاقستاندىقتار جاڭا ءبىلىم الىپ، بىلىكتىلىگىن جەتىلدىرىپ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى يگەردى. ولاردىڭ كاسىبي شەبەرلىگى، ەڭبەكسۇيگىشتىگى، ءوز ىسىنە ادالدىعى - قازاقستاننىڭ ماقتانىشى ءارى كەلەشەك تابىستارىمىزدىڭ كەپىلى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، وتىز جىل ىشىندە قازاقستان مەن «لۋكويل» سىندارلى ىنتىماقتاستىق جولىنان سۇرىنبەي ءوتتى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇناي-گاز سەكتورى قازاقستان ەكونوميكاسىندا ۇلكەن ءرول اتقاراتىنىن جەتكىزدى. الدا قولدانىستاعى كەن ورىندارىن ودان ءارى يگەرۋ مىندەتى تۇر.
- سونىمەن قاتار اۋقىمدى گەولوگيالىق بارلاۋ، شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ جوبالارىن ىسكە قوسۋ، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، سونداي-اق ادامعا، الەۋمەتتىك سالاعا ينۆەستيتسيا قۇيۋ جۇمىستارىنىڭ ماڭىزى زور. «لۋكويل» كومپانياسى بۇل باسىمدىقتاردى تولىق قولدايتىنىنا، بولاشاقتا ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدا جاڭا تابىستارعا قول جەتكىزەتىنىمىزگە سەنىمدىمىن. ەلىمىزدىڭ وركەندەۋىنە ۇلەس قوسىپ جۇرگەن كومپانيانىڭ بارلىق قىزمەتكەرىنە العىس ايتامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ اكسيونەرى ۆاگيت الەكپەروۆتى قابىلدادى.