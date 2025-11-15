ق ز
    19:53, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت «كەلەشەك مۇراسى» حالىقارالىق سىيلىعىن تاپسىرۋ راسىمىنە قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ جانە ازەربايجان پرەزيدەنتتەرىمەن بىرگە «كەلەشەك مۇراسى» حالىقارالىق سىيلىعىن تاپسىرۋ راسىمىنە قاتىستى.

    Президент «Келешек мұрасы» халықаралық сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда

    وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل تاعايىنداعان بۇل سىيلىق ءداستۇردى جاڭعىرتۋعا، ونەردى دامىتۋعا، سونداي-اق ۇلتتىق رۋحاني مۇرانى ناسيحاتتاۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە بەرىلەدى.

    قازاقستاننان اكتەر ەركەبۇلان دايىروۆ «تەاتر جانە كينو» اتالىمى بويىنشا «كەلەشەك مۇراسى» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى اتاندى.

    Kazakh actor wins International Heritage of the Future Award
    Photo credit: Akorda
    Казахстанский актер стал лауреатом Международной премии «Наследие будущего»
    Фото: Акорда

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە تاجىكستان باسشىلارى يسلام وركەنيەتى ورتالىعىنا كەلگەنىن جازعانبىز.

