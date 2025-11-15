19:53, 15 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت «كەلەشەك مۇراسى» حالىقارالىق سىيلىعىن تاپسىرۋ راسىمىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ جانە ازەربايجان پرەزيدەنتتەرىمەن بىرگە «كەلەشەك مۇراسى» حالىقارالىق سىيلىعىن تاپسىرۋ راسىمىنە قاتىستى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل تاعايىنداعان بۇل سىيلىق ءداستۇردى جاڭعىرتۋعا، ونەردى دامىتۋعا، سونداي-اق ۇلتتىق رۋحاني مۇرانى ناسيحاتتاۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە بەرىلەدى.
قازاقستاننان اكتەر ەركەبۇلان دايىروۆ «تەاتر جانە كينو» اتالىمى بويىنشا «كەلەشەك مۇراسى» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى اتاندى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە تاجىكستان باسشىلارى يسلام وركەنيەتى ورتالىعىنا كەلگەنىن جازعانبىز.