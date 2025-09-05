پرەزيدەنت جەڭىس قاسىمبەككە جاڭبىر سۋىنا ارنالعان كارىز جۇيەسىن رەتتەۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەكتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەلوردانىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋى جايىندا ەسەپ بەرىلدى.
- پرەزيدەنتكە بارلىق باستى ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا وڭ ديناميكا ساقتالىپ وتىرعانى باياندالدى. نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 7 ايدا 1,2 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى. بۇل - وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 42,1 پايىزعا جوعارى. بيىل جالپى قۇنى 300 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 55 ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل باستامالار 3,6 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
استانا اكىمى الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ قۇرىلىسى، اپاتتى جاعدايداعى ەسكى ۇيلەردى بۇزۋ، تۇرعىن ءۇي الاپتارىن دامىتۋ، قالانى اباتتاندىرۋ جانە كوگالداندىرۋ جۇمىستارى تۋرالى ايتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا ساي، «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا ەلوردادا 1- قىركۇيەكتە 28 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 7 جاڭا مەكتەپ اشىلدى. وسى وقۋ جىلىندا قالادا 15 جاڭا مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلمەك. بىلتىرعى كەزەڭدە 66 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 24 مەكتەپ، سونىڭ ىشىندە 16 «كەلەشەك مەكتەبى» اشىلدى. جىل سوڭىنا دەيىن 4716 ستۋدەنتكە ارنالعان 8 جاتاقحانا بوي كوتەرەدى. بيىل استانادا 170 اۋلا مەن قوعامدىق كەڭىستىكتى اباتتاندىرىپ، 1 ميلليوننان اسا جاسىل جەلەك ەگۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- قاسىم-جومارت توقايەۆقا جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق جايىندا مالىمەت بەرىلدى. ءۇشىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىنىڭ ءبىرىنشى كەزەگىن، سونداي- اق «تۇران» جانە «وڭتۇستىك- شىعىس» گاز ستانسالارىن پايدالانۋعا بەرۋ ارقىلى شاھاردىڭ جىلىتۋ قۋاتى 30 پايىزعا ۇلعايعان. ياعني قوسىمشا 1100گ ك ا ل/ساعات قۋات وندىرە باستادى. بيىل «تۇران» ستانساسىنىڭ ەكىنشى كەزەگىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. «تەلمان» ستانساسىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. ەكىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىن كەڭەيتۋ جانە «وڭتۇستىك- باتىس» گاز جىلۋ ستانساسىن جوبالاۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەپ جازدى اقوردادان.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى جانە الەۋمەتتىك سالا نىساندارىن الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىنداۋ، جاڭبىر سۋىنا ارنالعان كارىز جۇيەسىن رەتتەۋ، جول-كولىك ينفراقۇرىلىمى مەن اباتتاندىرۋ ماسەلەلەرىن شەشۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.