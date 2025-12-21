پرەزيدەنت جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا وتكەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ (ج ە ە ك) كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
كەزدەسۋگە قازاقستان پرەزيدەنتىمەن بىرگە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، سونداي-اق ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ قاتىستى.
كەڭەس وتىرىسىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق جۇمىسىنىڭ كەلەسى جىلى اتقاراتىن نەگىزگى مىندەتتەرى مەن باعىتتارى تالقىلاندى.
سونىمەن قاتار جيىنعا قاتىسۋشىلار ەاەو-نىڭ قازىرگى قىزمەتىنە بايلانىستى ءبىرقاتار ماسەلە جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنا بارعان بولاتىن.