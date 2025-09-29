پرەزيدەنت جاسلان ماديەۆكە ج ي مەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەزدەسۋدە ۇلتتىق سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى ودان ءارى وركەندەتۋ، ەكونوميكا مەن الەۋمەتتىك سالانىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ، سونداي-اق ازاماتتار مەن بيزنەس ءۇشىن مەملەكەتتىك سيفرلىق قىزمەت كورسەتۋدىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
پرەزيدەنت ج ي مەن سيفرلىق تەحنولوگيالار بويىنشا ەڭبەك ەتەتىن بىلىكتى ماماندار دايارلاۋ ماسەلەسىنە باسا نازار اۋداردى.
مەملەكەت باسشىسى جوعارى تەحنولوگيالار سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە قازاقستاننىڭ وڭىرلىك سيفرلىق حاب رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارىنا جولداۋدا بەلگىلەنگەن قازاقستاندى سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندەگى باسىم ماقساتتاردى ناقتى ىسكە اسىرۋ جۇكتەلدى.
وسىعان جاسلان ماديەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالعانى تۋرالى جازدىق.