پرەزيدەنت: ورتالىق ازيا جانە كاۆكاز ايماعىنداعى ەكونوميكاسى ەڭ ءىرى ەلمىز
تاراز. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسى جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا بيىل حالىقارالىق كەزدەسۋلەردىڭ ناتيجەسىندە جالپى قۇنى 70 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلعانىن ايتتى.
- قازاقستان كورشىلەرمەن جانە بارلىق مۇددەلەس مەملەكەتتەرمەن دايەكتى تۇردە دوستىق قارىم-قاتىناس پەن جان-جاقتى ىنتىماقتاستىق ورناتىپ كەلەدى.
ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ايقىن. ول - ەلدىڭ ەگەمەندىگىن نىعايتۋ، قازاقستاننىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن مىندەتتەردى شەشۋ. ءاربىر سامميت، جوعارى دەڭگەيدەگى ءار كەزدەسۋ، بيزنەس-فورۋم ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرىپ، ەكونوميكالىق الەۋەتىن كۇشەيتەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىر بۇكىل الەمدە ينۆەستيتسيا ءۇشىن قىزۋ باسەكە ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
— بىزگە بۇدان قالىس قالۋعا بولۋعا بولمايدى. ورتالىق ازياداعى جانە كاۆكاز ايماعىنداعى ەكونوميكاسى ەڭ ءىرى ەل سانالامىز.
الايدا ۇكىمەتكە ساپالى ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى جۇكتەلدى. ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانك ءوزارا كەلىسە وتىرىپ، قازىرگىدەي كۇردەلى، ءتىپتى، ەرەكشە جاعدايدا اكادەميالىقتان جانە اسىرە ساقتىقتان ادا، ناقتى شەشىم قابىلداۋى قاجەت.
تەك بيىلدىڭ وزىندە حالىقارالىق كەزدەسۋلەردىڭ ناتيجەسىندە جالپى قۇنى 70 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. سونىڭ ارقاسىندا ەلىمىزدە زاماناۋي كاسىپورىندار اشىلىپ، ساپالى جۇمىس ورىندارى قۇرىلۋدا، - دەدى ول.
ورتالىق ازياعا تارتىلعان ينۆەستيتسيانىڭ 60 پايىزى قازاقستانعا تيەسىلى.
پرەزيدەنت «ورتالىق ازيا پليۋس» فورماتىنا سۇرانىس ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، بيىل ايماق ەلدەرى ەۋروپا وداعىمەن، يتاليامەن، قىتايمەن، رەسەيمەن، ا ق ش- پەن جانە جاپونيامەن بىرلەسكەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
— ايماققا تارتىلعان ينۆەستيتسيانىڭ 60 پايىزدان استامى قازاقستانعا تيەسىلى. ينۆەستيتسيامەن بىرگە جاڭا تەحنولوگيا، ءبىلىم كەلەدى، بىرلەسكەن عىلىمي- تەحنيكالىق ورتالىقتار مەن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى اشىلادى. قازاقستان تاۋارلارى مەن وتاندىق بيزنەسكە كەز كەلگەن شەكارا اشىق. سوندىقتان بارشا شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق قۇرۋ - زامان تالابى، ءتىپتى، ومىرلىك قاجەتتىلىك. وسىلايشا، قازاق ەلى جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسىپ كەلەدى. ءبىز وسى باعىتتان تايماي، ءالى دە كوپ جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك، - دەدى توقايەۆ
قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسى تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا جاساندى ينتەللەكتى مەن سيفرلىق ەكونوميكا - دامىعان ەلدەرگە ءتان باستى ءۇردىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەن ءۇش جىل ىشىندە قازاقستان تسيفرلىق ەل بولۋ كەرەك دەگەن ماقساتتى ايقىندادىم. جاساندى ينتەللەكتى مەن سيفرلىق ەكونوميكا - دامىعان ەلدەرگە ءتان باستى ءۇردىس. ا ق ش جانە قىتاي - بۇل سالاداعى ەڭ وزىق ەلدەر. قازاقستان دا وركەنيەتتىڭ داڭعىل جولىنان شەت قالماۋى كەرەك. سونداي جاعداي بولسا، كەلەر ۇرپاق ءبىزدى كەشىرمەيتىنى ءسوزسىز. ونداي قاتەلىككە جول بەرمەيمىز. جولداۋىمدا مەن وسى تاقىرىپقا كوپ زەيىن قويدىم. قازىرگى تاڭدا ۇكىمەت بەلسەندى جۇمىسقا كىرىستى، ءبىراز جوبا ىسكە اسىرىلدى، ءبىراق الدىمىزدا اۋقىمدى جۇمىس بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق ول الداعى جىل شىن مانىندە ۇلكەن بەتبۇرىس جىلى بولاتىنىن جەتكىزدى.
- تۇبەگەيلى وزگەرىستەردىڭ جاڭا كەزەڭى باستالادى. بۇل تۋرالى كەيىنىرەك جاريالاپ ايتامىن. ءبارىمىزدىڭ ماقسات- مۇددەمىز - ورتاق. بۇل - ادىلەتتى، قاۋىپسىز، كۇشتى جانە تازا قازاقستاندى قۇرۋ. ەڭ باستىسى، ەلىمىزدىڭ ىنتىماق- بىرلىگى مىقتى بولۋى كەرەك. مەملەكەت پەن قوعام بىرلەسىپ، تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەۋى قاجەت. ءبىر ەل، ءبىر حالىق بولىپ، جۇمىلا بىلسەك، مىندەتتى تۇردە ماقساتىمىزعا جەتەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى جامبىل وبلىسىندا جۇمىس ساپارىمەن ءجۇر. پرەزيدەنت وندا ءبىرقاتار ونەركاسىپتىك جانە الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالاپ كوردى.