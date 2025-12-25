پرەزيدەنت: حالىق رەفورمانىڭ يگىلىگىن كورىپ، وزگەرىستىڭ اسەرىن ناقتى سەزىنىپ وتىر
تاراز. KAZINFORM - ەلىمىز بەيتاراپ ۇستانىممەن بايسالدى سىرتقى ساياساتىن جۇرگىزىپ كەلەدى. بۇل قازاقستاننىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاسايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى جامبىل وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، قازاقستاندا بۇرىن- سوڭدى بولماعان تىڭ وزگەرىستەر جاسالدى.
- جاھانداعى احۋالدى كورىپ وتىرسىزدار. زامان كۇردەلى، بولاشاق بۇلىڭعىر بولىپ بارادى. سوعان قاراماستان، ەلىمىز بەيتاراپ ۇستانىممەن بايسالدى سىرتقى ساياساتىن جۇرگىزىپ كەلەدى. بۇل قازاقستاننىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋدا. ەلىمىزدە تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋلار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. كونستيتۋتسيالىق رەفورما جاسالدى. جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋم ارقىلى اتا زاڭعا اسا ماڭىزدى تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. پارلامەنتتىڭ قۇزىرەتى كەڭەيدى، ۇكىمەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيدى. ساياسي پارتيالاردىڭ ءرولى ارتا ءتۇستى. كونستيتۋتسيالىق سوت قۇرىلدى. ازاماتتارىمىز ستراتەگيالىق ماڭىزى بار شەشىمدەر قابىلداۋعا بەلسەنە ارالاسا باستادى. ءبىر سوزبەن ايتساق، قازاقستاندا بۇرىن- سوڭدى بولماعان تىڭ وزگەرىستەر جاسالدى. ەڭ باستىسى، حالىق رەفورمانىڭ يگىلىگىن كورىپ جاتىر، وزگەرىستىڭ اسەرىن ناقتى سەزىنىپ وتىر. بارشاڭىزعا ءمالىم، مەن بيىلعى جولداۋىمدا پارلامەنتتىك رەفورما جاساۋدى ۇسىندىم. وسىعان بايلانىستى كوپتەگەن ۇسىنىس كەلىپ جاتىر. ءبىز ونىڭ ءبارىن مۇقيات زەردەلەيمىز. باستامانى حالىق قولداسا، ءبىر پالاتالى كاسىبي پارلامەنتتى جاساقتايمىز. وسىنداي قادام مەملەكەتىمىز ءۇشىن پايدالى جانە ءتيىمدى بولارىنا كۇمانىم جوق، - دەدى ول.
پرەزيدەنت سونىمەن قاتار قازىر ەكونوميكامىزدا تۇبەگەيلى وزگەرىستەر جاسالىپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىز ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا قوسىمشا سەرپىن بەرۋ ءۇشىن ماڭىزدى جوبالاردى قولعا الدىق. بۇگىندە سول جۇمىستىڭ ناتيجەسىن دە كورە باستادىق. سوڭعى بەس جىلدا ۇلتتىق ەكونوميكا 15,8 پايىزعا ءوستى. بيىلعى ءوسىم 6 پايىزدان استى. بۇل - 2012 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. جان باسىنا شاققاندا ىشكى جالپى ءونىم 47 پايىزعا ارتتى. التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆى جانە ۇلتتىق قور اكتيۆتەرىنىڭ كولەمى رەكوردتىق مەجەگە جەتىپ، 125 ميلليارد دوللاردان استى. بيىل «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى مەرزىمىنەن بۇرىن ىسكە قوسىلدى. بۇل - تاۋەلسىزدىك كەزەڭىندەگى ەڭ ءىرى تەمىرجول قۇرىلىسى. بىرنەشە ايدا وسى جولمەن قوسىمشا 6 ميلليون توننا جۇك تاسىمالداندى. قازىر «مويىنتى - قىزىلجار» باعىتىندا تەمىرجول سالىنىپ جاتىر. قازاقستان - شىعىس پەن باتىستىڭ اراسىنداعى التىن كوپىر. ءبىز بۇل مۇمكىندىكتى ۇتىمدى پايدالانۋىمىز قاجەت. وسى جىلى 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولى سالىنىپ، جوندەلىپ جاتىر. اۋە قاتىناسىن دامىتۋ ىسىنە دە باسا ءمان بەرىلىپ جاتىر. الەمنىڭ ءىرى قالالارىمەن تىكەلەي قاتىناس ورناتىلىپ جاتىر، 36 جاڭا اۋە رەيسى اشىلدى. وسىلايشا، قازاقستان ەۋرازيا قۇرلىعىنداعى ترانزيت حابى رەتىندە قالىپتاسۋى ابدەن مۇمكىن. بۇل - ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ماقسات. سونداي-اق ينتەرنەت ەلىمىزدەگى ازاماتتاردىڭ 90 پايىزىنا قولجەتىمدى بولدى. قازاقستان - Starlink جەلىسىنە يە بولعان ورتالىق ازياداعى العاشقى مەملەكەت. ەلىمىز قۇرىلىس سالاسىندا زور تابىسقا جەتتى. بيىل 19 ميلليون شارشى مەتردەن استام تۇرعىن ءۇي سالىندى. مىڭداعان وتباسى باسپانالى بولدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن جامبىل وبلىسىندا جۇمىس ساپارىمەن جۇرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورىن قىزمەتىمەن تانىسقانىن جازعانبىز.