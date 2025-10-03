ق ز
    14:41, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت فرانك-ۆالتەر شتاينمايەردى گەرمانيا بىرلىگى كۇنىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Kassym-Jomart Tokayev congratulates Frank-Walter Steinmeier on German Unity Day
    Photo credit: Akorda

    - مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت فرانك-ۆالتەر شتاينمايەردى گەرمانيا بىرلىگى كۇنىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى. پرەزيدەنت بۇگىندە گەرمانيا الەمدىك ارەنادا بەدەلدى ءارى ىقپالدى مەملەكەت سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىن جوعارى باعالاپ، قازاقستان مەن گەرمانيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ودان ءارى نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى كورەيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
