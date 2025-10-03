14:41, 03 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت فرانك-ۆالتەر شتاينمايەردى گەرمانيا بىرلىگى كۇنىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت فرانك-ۆالتەر شتاينمايەردى گەرمانيا بىرلىگى كۇنىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى. پرەزيدەنت بۇگىندە گەرمانيا الەمدىك ارەنادا بەدەلدى ءارى ىقپالدى مەملەكەت سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىن جوعارى باعالاپ، قازاقستان مەن گەرمانيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ودان ءارى نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى كورەيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.