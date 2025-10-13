17:31, 13 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت دونالد ترامپتى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى گازا سەكتورىنداعى كوپتەن كۇتكەن بەيبىتشىلىكتى ورناتۋدا ەلەۋلى ديپلوماتيالىق جەڭىسكە جەتۋىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى ساياسي ەرىك-جىگەرىنىڭ مىقتىلىعىن جانە حالىقتار اراسىنداعى بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم ورناتۋعا شىنايى ۇمتىلىسىن تولىق تانىتا ءبىلدى دەپ سانايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مىسىردا وتكەن جاناما كەلىسسوزدەر بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ جانە تۇتقىنعا الىنعان ادامداردى بوساتۋ تۋرالى كەلىسىمدى قولدايتىنىن جازعان ەدىك.