پرەزيدەنت بەيجىڭدە ج ي بويىنشا وتكەن حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىمەن جۇزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيجىڭدە جاساندى ينتەللەكت بويىنشا وتكەن حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىمەن اڭگىمەلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستاندىق وقۋشىلار 3 التىن، 1 كۇمىس جانە 3 قولا مەدال جەڭىپ العان.
بيىل IOAI 60-تان اسا ەلدەن كەلگەن 280-نەن استام جاس زەرتتەۋشى مەن باعدارلاما ازىرلەۋشىلەرىنىڭ باسىن قوسقان.
بەيرەسمي كوماندالىق ەسەپتە قازاقستان الەمدە قىتاي مەن ا ق ش سياقتى ەلدەردەن وزىپ، 4-ورىن يەلەنگەن.
ايتا كەتەيىك، اتالمىش شارالار استانادا وتكەن Digital Bridge 2025 حالىقارالىق تەحنولوگيالىق فورۋمى اياسىندا بولىپ جاتىر.
پرەزيدەنتكە وتاندىق AI جوبالار تانىستىرىلدى
Mirai Tech مەكەمەسى جاساعان Deep-tech ستارتاپىندا بيومەحانيكانىڭ پورتاتيۆتى ج ي زەرتحاناسى كورسەتىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اقىلدى سەنسورلى تاباندار مەن كيىلەتىن ەسەپتەۋىش قۇرالدار سپورتشىلار مەن ەمدەلۋشىلەردى وڭالتۋدى جەدەلدەتەدى ءارى جاراقاتتىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.
AltBridge جاريا نارىقتاعى ينۆەستيتسيالىق پورتفەلگە مونيتورينگ جاسايدى جانە ءار باعىت بويىنشا ەسەپ بەرەدى.
Defect AI دارىگەرلەرگە كۇندەلىكتى قاعازباستىلىقتان ارىلىپ، ناۋقاسقا كوڭىل بولۋگە جاردەمدەسەدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان جانە ماجارستان پرەزيدەنتتەرى Alem.AI جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاعانىن جازدىق.