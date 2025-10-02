ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:39, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت بەيجىڭدە ج ي بويىنشا وتكەن حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىمەن جۇزدەستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيجىڭدە جاساندى ينتەللەكت بويىنشا وتكەن حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىمەن اڭگىمەلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kassym-Jomart Tokayev meets with winners of International Olympiad in AI
    Photo credit: Akorda

    قازاقستاندىق وقۋشىلار 3 التىن، 1 كۇمىس جانە 3 قولا مەدال جەڭىپ العان.

    بيىل IOAI 60-تان اسا ەلدەن كەلگەن 280-نەن استام جاس زەرتتەۋشى مەن باعدارلاما ازىرلەۋشىلەرىنىڭ باسىن قوسقان.

    Kassym-Jomart Tokayev meets with winners of International Olympiad in AI
    Photo credit: Akorda

    بەيرەسمي كوماندالىق ەسەپتە قازاقستان الەمدە قىتاي مەن ا ق ش سياقتى ەلدەردەن وزىپ، 4-ورىن يەلەنگەن.

    ايتا كەتەيىك، اتالمىش شارالار استانادا وتكەن Digital Bridge 2025 حالىقارالىق تەحنولوگيالىق فورۋمى اياسىندا بولىپ جاتىر.

    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда
    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتكە وتاندىق AI جوبالار تانىستىرىلدى

     Mirai Tech مەكەمەسى جاساعان Deep-tech ستارتاپىندا بيومەحانيكانىڭ پورتاتيۆتى ج ي زەرتحاناسى كورسەتىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kassym-Jomart Tokayev meets with winners of International Olympiad in AI
    Photo credit: Akorda

    اقىلدى سەنسورلى تاباندار مەن كيىلەتىن ەسەپتەۋىش قۇرالدار سپورتشىلار مەن ەمدەلۋشىلەردى وڭالتۋدى جەدەلدەتەدى ءارى جاراقاتتىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.

    Kazakh President presented with domestic AI projects at Alem.AI international center
    Photo credit: Akorda
    Президент
    Фото: Ақорда

    AltBridge جاريا نارىقتاعى ينۆەستيتسيالىق پورتفەلگە مونيتورينگ جاسايدى جانە ءار باعىت بويىنشا ەسەپ بەرەدى.

    Defect AI دارىگەرلەرگە كۇندەلىكتى قاعازباستىلىقتان ارىلىپ، ناۋقاسقا كوڭىل بولۋگە جاردەمدەسەدى.

    بۇدان بۇرىن قازاقستان جانە ماجارستان پرەزيدەنتتەرى Alem.AI جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاعانىن جازدىق.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار