پرەزيدەنت بەيبىت يسابايەۆقا جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىقتى باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بەيبىت يسابايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى تۋرالى ەسەپ بەرىلىپ، الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى تانىستىرىلدى.
بەيبىت يسابايەۆ:
بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا وڭىرگە 178 ميلليارد تەڭگە (ءوسىم - 29,5 پايىز) ينۆەستيتسيا تارتىلعانىن ايتتى.
2025-2027 -جىلدارعا ارنالعان ينۆەستيتسيالىق پورتفەل جاساقتالىپ، وعان جالپى قۇنى 2,6 تريلليون تەڭگە بولاتىن 128 جوبا ەنگىزىلگەنىن جەتكىزدى. ولاردىڭ اياسىندا 10,6 مىڭ جۇمىس ورنى اشىلادى.
اتاپ ايتقاندا، تاۋ-كەن بايىتۋ كومبيناتى، «قازاقستان - قىتاي حالىقارالىق ونەركاسىپ قالاسى» يندۋستريالدى پاركى، جەل ەلەكتر ستانسالارىنىڭ زاۋىتى، حالىقارالىق اۋەجاي سالىنادى.
اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ دامۋى تۋرالى مالىمەت بەردى.
بيىل وبلىستا 540 مىڭ توننا قىزىلشا جيناۋ جانە 78 مىڭ توننا قانت ءوندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ءوڭىردىڭ كولىك- لوگيستيكالىق جانە ترانزيتتىك الەۋەتىنىڭ جاي-كۇيى، ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ، ەلدى مەكەندەردى گازبەن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمداردى سالۋ جانە جوندەۋدەن وتكىزۋ تۋرالى باياندادى.
تۋريستىك سالاعا باسا نازار اۋداردى.
الاكولدىڭ جاعاسىنداعى ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر؛
ءۇشارال اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعى جوندەۋدەن وتكەن؛
وڭىردە كارىز جانە ەلەكتر جەلىلەرىن جاڭارتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا؛
«بالقاش» تۋريستىك-رەكرەاتسيالىق ايماعىنىڭ باس جوسپارى ازىرلەندى؛
لەپسى اۋىلى - بالقاش كولى جاعالاۋى اۆتوجولى رەكونسترۋكسيادان ءوتىپ، ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم سالۋ جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر؛
جىل سوڭىنا دەيىن الماتى - وسكەمەن - لەپسى - اقتوعاي اۆتوجولىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ:
قانت ءوندىرىسىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ، تۇرعىنداردى كوگىلدىر وتىنمەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ، تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى جەتىلدىرۋدىڭ جانە دەمالۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە الەۋمەتتىك سالا نىساندارىنىڭ الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىعىن باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى.