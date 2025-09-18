ۇل-قىزدارىمىز بوكستىڭ وتانىنا بارىپ، وزدەرىنىڭ ناعىز مىقتى سپورتشى ەكەنىن دالەلدەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ مۇشەلەرىن الەم چەمپيوناتىنداعى تاماشا جەڭىسىمەن قۇتتىقتاپ، بۇل ەلىمىز ءۇشىن تاريحي وقيعا، حالقىمىز ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان 68 مەملەكەتتىڭ اراسىنان ۇزدىك شىعىپ، ءبىرىنشى ورىنعا يە بولدى. الەمدىك باسەكەدە ءانۇرانىمىز جەتى رەت شىرقالدى، كوك تۋىمىز جەتى رەت جەلبىرەدى. بارشا جۇرتىمىز سىزدەرگە تىلەۋلەس بولدى. ارينە، كىلەڭ مىقتىلار جينالعان جاھاندىق الاماندا توپ جارۋ وڭاي ەمەس. بۇل جەتىستىك جىلدار بويعى تاباندى ەڭبەكپەن، ماڭداي تەرمەن كەلگەنى انىق. ءبىزدىڭ ۇل-قىزدارىمىز بوكستىڭ وتانىنا بارىپ، وزدەرىنىڭ ناعىز مىقتى سپورتشى ەكەنىن دالەلدەدى. سانجار تاشكەنباي جانە ماحمۇد سابىرحان الەمنىڭ ەكى دۇركىن چەمپيونى اتاندى.
تورەحان سابىرحان مەن ايبەك ورالبايدىڭ ەرەكشە ونەرىنە جاھان جۇرتى ءتانتى بولدى. بوكسشى قىزدارىمىز الەمدىك جارىستا شەبەرلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتتى. الۋا بالقىبەكوۆا، ايدا ابىكەيەۆا جانە ناتاليا بوگدانوۆا التىن مەدال الىپ، جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. نازىم قىزايباي شارشى الاڭعا ءبىرىنشى بولىپ شىعىپ، ەلىمىزگە اقجولتاي جۇلدە اكەلدى. ۆيكتوريا گرافەيەۆا جانە ەلدانا ءتالىپوۆا قولا مەدال جەڭىپ الدى. مەن بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. قايرات ءساتجانوۆ، ەلدوس سايدالين باستاعان باپكەرلەرگە جانە باسقا دا ماماندارعا زور العىس ايتامىن، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى كوپ جۇمىس اتقارعانىنا توقتالىپ، قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ءۇشىن جەكپە-جەك سپورتىنىڭ ورنى قاشاندا بولەك. سونىڭ ىشىندە ايگىلى شوقىر بولتەك ۇلى نەگىزىن قالاعان قازاق بوكسىنىڭ ءوز تاريحى بار. وتكەن عاسىردىڭ ورتاسىنان بەرى كوپتەگەن سپورتشىمىز الەمدى مويىنداتتى. تاۋەلسىزدىك كەزەڭىندە اعا بۋىننىڭ داڭقتى جولى ۇزىلگەن جوق. جازعى وليمپيادا ويىندارىنان ەل قورجىنىنا تۇسكەن 15 التىننىڭ جەتەۋى - بوكسشىلارعا تيەسىلى. بۇل ساباقتاستىق بولاشاقتا لايىقتى جالعاسىن تابادى دەپ سەنەمىز. وعان بارلىق مۇمكىندىك بار، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاستاردىڭ سپورتپەن شۇعىلدانۋىنا جاعداي جاسالعانىن، ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋعا باسا ءمان بەرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- بالالارعا ارنالعان جاتتىعۋ زالدارى، ۇيىرمەلەر اشىلۋدا. اۋىلدىق جەرلەردە زامانعا ساي سپورت كەشەندەرى بوي كوتەرۋدە. مەنىڭ تاپسىرماممەن بيىل ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى اشىلادى. بوكستى دامىتۋعا ارنالعان ناقتى شارالار قولعا الىنىپ جاتىر. جالپى، ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ بوكستاعى الەۋەتى وراسان زور. مۇنى الەمدىك سپورت قاۋىمداستىعى دا مويىندايدى. سپورتشىلارىمىز - وتە دارىندى، الەم چەمپيوندارى از ەمەس. سوندىقتان مەملەكەت بوكسقا باسىمدىق بەرىپ، ونى ۇدايى نازاردا ۇستايدى. وسى باعىتتاعى جۇمىس جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. ءبىز بوكستى ۇلتتىق سپورت دەڭگەيىنە كوتەرۋىمىز كەرەك. بۇل - وتە ماڭىزدى مىندەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، World Boxing اياسىندا العاش رەت وتكەن الەم چەمپيوناتىنداعى ناتيجە - ۇلتتىق قۇرامانىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ جەمىسى. بوكسشىلار، باپكەرلەر، مەنەدجەرلەر، سپورت دارىگەرلەرى مەن باسشىلار بىرىگىپ، بۇگىنگى جەتىستىككە جەتتى.
- سوندىقتان جەڭىس تۇعىرىنان كورىنگەن سپورتشىلارمەن قاتار، بۇل ايتۋلى جەڭىسكە ۇلەس قوسقان ءاربىر ازاماتتى قۇرمەتتەۋىمىز كەرەك. بوكستاعى جوعارى باسەكەلەستىكتى، سونداي-اق ونى دامىتۋدىڭ زاماناۋي ۇدەرىستەرى پايدا بولعانىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇلتتىق قۇرامانى دايارلاۋعا كاسىبي مامانداردى تارتىپ، وزىق يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى بەلسەندى ەنگىزۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ داڭقتى سپورتشى گەنناديي گولوۆكينگە بوكستى وليمپيادا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا قايتارۋعا اتسالىسقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- الەمدىك سايىستا ەل نامىسىن قورعاۋ - زور مارتەبە ءارى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. سىزدەردىڭ جەڭىستەرىڭىز جاستاردىڭ سپورتقا دەگەن قۇلشىنىسىن ارتتىرادى. سپورتشىلارىمىز ۇلت ساۋلىعىن جاقسارتۋعا ۇلەس قوسىپ جاتىر دەپ ايتۋعا بولادى. چەمپيون بولۋ - ەل مەرەيىن اسىرۋ دەگەن ءسوز. سپورتشىلاردىڭ داڭقى - بارشا حالىقتىڭ داڭقى. ولاردىڭ مارتەبەسى - بۇكىل مەملەكەتتىڭ مارتەبەسى. سوندىقتان ءبىز سپورتشىلارىمىزدىڭ ءار جەتىستىگىن ماقتان تۇتۋىمىز كەرەك. ءبىر ەل بولىپ، چەمپيوندارىمىزدى ۇلىقتاپ، ولاردىڭ ەڭبەگىن جوعارى باعالاپ، قوعامدا جان-جاقتى دارىپتەۋىمىز قاجەت. مۇنىڭ ءبارى سپورتتى ناسيحاتتاپ، سالاماتتى قوعام قۇرۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى. مەملەكەت سىزدەردى ءاردايىم قولدايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى الەمگە ايگىلى سپورتشى بولۋ ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيتىنىنە، جاستاردىڭ چەمپيوندارعا قاراپ بوي تۇزەيتىنىنە نازار اۋداردى. سوندىقتان سوزبەن، ىسپەن، كۇندەلىكتى مىنەز-قۇلىق، ءجۇرىس-تۇرىسپەن، ادەپ-داعدىمەن كوپكە ۇلگى بولۋ وتە ماڭىزدى دەپ اتادى.
- جاستاردى وتانشىل، ەڭبەكقور، ءبىلىمپاز، ءتارتىپتى، جيناقى، ۇيىمشىل، جاناشىر بولۋعا باۋلۋ كەرەك. مەن سىزدەردى چەمپيون دەگەن اتقا لايىق ەلىمىزدىڭ مىقتى سپورتشىلارى دەپ ەسەپتەيمىن. جالپى، ۇلكەن سپورتتا بيىككە كوتەرىلۋ وڭاي ەمەس ەكەنى بەلگىلى. ال سول بيىكتە قالۋ - ودان دا قيىن جۇمىس. سوندىقتان جەتكەن جەتىستىككە ماسايراپ، بوساڭسۋعا بولمايدى. الدىمىزدا تۇرعان ۇلكەن بەلەس -لوس-اندجەلەستەگى جاھاندىق دودا. وليمپيادانىڭ جەڭىس تۇعىرىنا شىعۋ - ءار سپورتشىنىڭ ارمانى. بۇكىل قازاقستان حالقى سىزدەرگە سەنەدى، ءۇمىت ارتادى. ەل سەنىمىن اقتاۋ ءۇشىن قازىردەن باستاپ دايىندىققا كىرىسۋ كەرەك. مەن ۇلتتىق قۇرامانىڭ وسى جەڭىسىن وليمپ شىڭىنا باستايتىن ماڭىزدى قادام دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.