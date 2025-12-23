پرەزيدەنت «بايتەرەك» ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگىنىڭ باسقارما ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «بايتەرەك» ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى رۋستام قاراعويشينمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارالادى.
پرەزيدەنتكە حولدينگتىڭ بيىل اتقارعان قىزمەتىنىڭ قورىتىندىلارى، سونداي-اق ۇيىمدى ترانسفورماتسيالاۋ جانە ەكونوميكالىق دامۋدىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا جۇرگىزىلگەن جۇمىستار باياندالدى.
رۋستام قاراعويشيننىڭ ايتۋىنشا، بيىل حولدينگ ەل ەكونوميكاسىنا جالپى سوماسى 9 تريلليون تەڭگە قولداۋ كورسەتكەن. قاراجات بيزنەسكە جاردەم بەرۋگە، اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋعا، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى مەن يپوتەكالىق نەسيەلەرگە باعىتتالعان.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا وسى جىلى رەسپۋبليكا بويىنشا 25 مىڭعا جۋىق جوبا قارجىلاندىرىلعانى جونىندە اقپارات بەرىلدى. سونىمەن قاتار «دامۋ» قورى بازاسىندا قۇرىلعان كەپىلدىك قورلارىنىڭ قىزمەت ناتيجەلەرى تانىستىرىلدى. اتالعان قورلار شاعىن جانە ورتا بيزنەس جوبالارىن، سونداي-اق وڭدەۋ ونەركاسىبى مەن ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ءىرى ينۆەستيتسيالىق باستامالارعا كومەك كورسەتەدى.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنتكە ينۆەستيتسيالىق حولدينگتىڭ جۇمىس مودەلى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. بۇل «ينۆەستيتسياعا تاپسىرىس» قالىپتاستىرۋ، ءىرى ستراتەگيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەۋ، سونداي-اق تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردى تارتۋ تەتىكتەرىن دامىتۋدى قاراستىرادى. قازىر جالپى قۇنى 87 تريلليون تەڭگەگە جۋىق، 1,5 مىڭ ينۆەستيتسيالىق جوبادان تۇراتىن پۋل جاساقتالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ينۆەستيتسيالار تارتۋ جانە ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن قارجىلاندىرۋ اياسىن كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت «بايتەرەك» حولدينگىنە باسىم ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ودان ءارى ىسكە اسىرۋدى جانە ەكونوميكاعا ۇزاق مەرزىمدى كاپيتال تارتۋدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا تاپسىرما بەردى.
