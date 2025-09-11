پرەزيدەنت باستامالارىنا 285 ميلليارد تەڭگە بولىنەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىسى 23,1 تريلليون تەڭگە كولەمىندە بولادى بولجانىپ وتىر. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- 2026 -جىلى بيۋدجەت تاپشىلىعى، جالپى ىشكى ءونىم %2,5- عا جەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر، ال 2028 -جىلعا قاراي %0,9- عا دەيىن تومەندەيدى. قارىزدىق جۇكتەمەنى قالىپتى دەڭگەيدە ساقتاي وتىرىپ، شىعىستى وڭتايلاندىرۋ ەمەس، كىرىس بازاسىن نىعايتۋعا ۇمتىلامىز. كىرىس پەن تاپشىلىقتى ەسكەرە وتىرىپ، بيۋدجەتتىك شىعىس 27,7 تريلليون تەڭگە، بۇل بيىلمەن سالىستىرعاندا 2 تريلليون تەڭگەگە ارتىق. مەملەكەتتىك قارىزدى وتەۋگە 3,5 تريلليون تەڭگە جوسپارلانعان. شۇعىل شىعىس پەن توتەنشە جاعدايدى جويۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك رەزەرۆكە شامامەن 500 ميلليارد تەڭگە باعىتتالادى، - دەدى ابزال بەيسەنبايەۆ ءماجىلىس قابىرعاسىندا.
مينيستر ورىنباسارىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، پرەزيدەنت باستامالارىنا 285 ميلليارد تەڭگە بولىنەدى. سۋبۆەنتسيا كولەمى - 5,1 تريلليون تەڭگە.
- باسىمدىق نەگىزگى مىندەتتەمەنى تولىق قارجىلاندىرۋعا بەرىلەدى. 2026 -جىلعى بيۋدجەتتى ۇلتتىق قوردان ماقساتتى ترانسفەرت تارتپاي- اق تەڭگەرىمدى ەتۋدى كوزدەپ وتىرمىز. جالپى كولەمى 36,2 تريلليون تەڭگە بولاتىن شىعىستىڭ ىشىندە 27,7 تريلليون تەڭگە قولداۋ تاپتى. بۇل اكىمدىكتەرمەن جۇرگىزىلگەن اۋقىمدى بىرلەسكەن جۇمىس ناتيجەسى، تەك ماڭىزدى ءارى قاجەتتى باعىتتار ىرىكتەلدى. شىعىستى وڭتايلاندىرۋ جانە باسىمدىقتاردى قايتا ءبولۋ جۇرگىزىلدى. بۇل بازالىق اعىمدىق شىعىستى قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەردى، جالپى شىعىستىڭ ۇلەسى %15- دان %12,3- عا دەيىن تومەندەدى. وكىلدىك جانە اعىمداعى سيپاتتاعى شىعىستى وڭتايلاندىرىلىپ، ناقتى سەكتورعا قايتا باعىتتالدى، - دەيدى ول.
بۇگىن ماجىلىستە «2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» جانە رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق بيۋدجەت، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار، استانا بيۋدجەتى اراسىنداعى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرت كولەمى تۋرالى زاڭ جوباسى تانىستىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتسەك، 2026 -جىلى بيۋدجەت شىعىسى 2 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايادى دەگەن بولجام بار.