پرەزيدەنت باسپا ءسوز حاتشىسى 7 تريلليون تەڭگە قاراجات اۋدارۋعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM- پرەزيدەنت باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ مەملەكەتتىك باسشىسىنىڭ 7 تريلليون تەڭگە كولەمىندەگى ترانزاكسيالارعا قاتىستى ايتقانىنا تۇسىنىكتەمە بەردى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جالعان اقپارات تاراتپايدى. ەگەر ول 7 تريلليون تەڭگە كولەمىندە ترانزاكسيالار (قاراجات اۋدارۋ) بولعانىن ايتسا، دەمەك، سولاي بولعان. نەگىزى بۇل اقپارات قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە وتكەن كەڭەسكە قاتىسۋشىلارعا ارنالعان بولاتىن. مۇنى جالپى جۇرتشىلىقتىڭ تالقىلاۋىنا سالۋ ويىندا بولماعان. تەك قىزمەتتىك سيپاتتا ايتىلدى دەگەن دۇرىس، دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ترانزاكسيالاردى وتكىزگەن بانك اڭگىمەنىڭ قاي بانك جايىندا ەكەنىن ءبىلىپ وتىر.
- پرەزيدەنت ساياسي ماقسات پەن ديپلوماتيالىق پروتوكول تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ، ترانزاكسيالىق قاراجاتتىڭ قاي ەلدەن شىققانىن، ونىڭ قانداي مەملەكەتكە كەتكەنىن، سونداي-اق سانكسيالىق رەجيم بەلەڭ الىپ تۇرعان جاعدايدا وسىنداي ارەكەتكە بارعان قاي بانك ەكەنىن دە ادەيى ايتپادى، - دەدى ايبەك سمادياروۆ.
اۆتور
مارلان جيەمباي