پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن اۋە كولىگىمەن تاسىمالداۋ ءىسىن رەتتەۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن سىرتقى نارىققا ۇزدىكسىز جەتكىزۋ ءۇشىن اۋە تاسىمالداۋ الەۋەتىن بەلسەندى قولدانۋدى تاپسىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ساراپشىلاردىڭ بولجاۋىنشا، الداعى 10 جىلدا الەمدە مال ەتىنە سۇرانىس 233 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايۋى مۇمكىن. قازاقستان ەتتىڭ وسى ءتۇرىن ەكسپورتتاۋشى ءىرى ەلدەردىڭ ءبىرى بولا الادى. العاشقى كەزەكتە ازيا ەلدەرىن قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك. قوي ەتىن ەكسپورتتاۋدا ەلىمىز موڭعوليا، نيدەرلاند، يسپانيا جانە فرانسيا سياقتى مەملەكەتتەردەن كەيىنگى ورىندا تۇر. ءبىراق بىزدە جايىلىمدىق جەر جەتكىلىكتى. قوي شارۋاشىلىعىنىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن تولىق تانىتۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ قاجەت. جولداۋدا اگرارلىق ەكسپورتتى دامىتۋدىڭ جوسپارىن ازىرلەۋ جونىندە مىندەت جۇكتەدىم. بۇل قۇجات لوگيستيكانى، ۆەتەريناريالىق جانە فيتوسانيتاريالىق ستاندارتتاردى، سونداي-اق ساۋاتتى ماركەتينگتىك ستراتەگيانى ەسكەرە وتىرىپ دايىندالۋى كەرەك. ماسەلەن، پارسى شىعاناعى ەلدەرى ءبىزدىڭ ەت ونىمدەرىن جىل بويى تاسىمالداۋعا نيەتتى. ءبىراق بىزدە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن اۋە كولىگىمەن تاسىمالداۋ ءىسى دۇرىس ۇيلەستىرىلمەگەن ءارى ءتيىستى دەڭگەيدە رەتتەلمەگەن. كوپ جاعدايدا كاسىپكەرلەر جۇكتى جەتكىزۋ ماسەلەسىن وزدەرى شەشۋگە ءماجبۇر.
بۇگىن ماعان تۇراقتى رەيستەرمەن امىرلىكتەرگە ەت جەتكىزىلە باستاعانى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. بۇل تاجىريبەنى اسا دۇرىس دەپ ايتا المايمىز. سونىمەن قاتار استانا، الماتى، شىمكەنت، اقتوبە، قاراعاندى، اقتاۋ اۋەجايلارى لوگيستيكاسى دامىعان ءارى حالىقارالىق اۋە باعىتتارىمەن ينتەگراتسيالانعان وڭىرلىك حابقا اينالا الادى. ولارعا ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتار اياسىندا ارتىقشىلىقتار بەرىلگەن. اۋەجايلاردىڭ تولىق قۋاتىندا جۇمىس ىستەۋى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن سىرتقى نارىققا ۇزدىكسىز جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ماسەلەنى ۇكىمەت جان-جاقتى پىسىقتاۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا ءسوز سويلەگەنىن جازعانبىز.
سونداي- اق مەملەكەت باسشىسى اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋدى تاپسىردى. سونىمەن قاتار فورۋمدا اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن نەسيە العاش رەت 1 تريلليون تەڭگەدەن اسقانى ايتىلدى.