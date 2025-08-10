17:32, 10 - تامىز 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسەدى
استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ، 11- تامىزدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسەدى.
بۇل تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا جازدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆتى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بەلسەندى ءارى ءتيىمدى اتسالىسۋىمەن ۆاشينگتوندا ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى قاقتىعىستى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى تاريحي دەكلاراتسياعا قول قويىلۋىمەن قۇتتىقتادى.
وسىعان دەيىن ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويعانى تۋرالى جازدىق.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل وقيعانى تاريحي جەتىستىك دەپ باعالادى.