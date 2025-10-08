پرەزيدەنت «پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى تۋرالى» وكىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - جۇمىس توبىنىڭ قۇرامىندا پارلامەنت ءماجىلىسى مەن سەناتىنىڭ، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ وكىلدەرى، پارلامەنت ماجىلىسىندەگى ساياسي پارتيالار فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرى بار، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلعى 8 -قىركۇيەكتەگى «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى ۇسىنىستاردى تۇجىرىمداۋ ماقساتىندا پرەزيدەنت «پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى تۋرالى» وكىمگە قول قويدى، - دەلىنگەن اقوردا تاراتقان اقپاراتتا.
جۇمىس توبىنىڭ قۇرامىندا پارلامەنت ءماجىلىسى مەن سەناتىنىڭ، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ وكىلدەرى، پارلامەنت ماجىلىسىندەگى ساياسي پارتيالار فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرى بار.
بۇعان قوسا، جۇمىس توبىنا عىلىمي ينستيتۋتتاردىڭ باسشىلارى، ەلىمىزدىڭ قۇقىقتىق جۇيەسىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءارى كونستيتۋتسيالىق قۇقىق، مەملەكەت جانە قۇقىق تەورياسىنا باعدارلانعان بەلگىلى زاڭگەر- عالىمدار، سونداي-اق ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى مەن ساراپشىلار ەندى.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكونوميكالىق دامۋ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە باعا تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزگەنى حابارلاندى.