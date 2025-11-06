ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:29, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيومەن جانە دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ باسقا دا وكىلدەرىمەن كەزدەستى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستالدى.

    Президент АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марк Рубиомен және Дональд Трамп Әкімшілігінің басқа да өкілдерімен кездесті
    Фото: Ақорда

     بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    باسقوسۋعا قاتىسۋشىلار ەكىجاقتى جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ باستى اسپەكتىلەرى جونىندە پىكىر الماستى.

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن ا ق ش ءۇشىن جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، ونەركاسىپ پەن بيزنەستى قولداۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن ەكونوميكالىق ىقپالداستىق ارقىلى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا ورايلى مۇمكىندىك تۋعانىن اتاپ ءوتتى.

    Президент АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марк Рубиомен және Дональд Трамп Әкімшілігінің басқа да өкілдерімен кездесті
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز ا ق ش-پەن ءتۇرلى دەڭگەيدە بەلسەندى ساياسي بايلانىس ورناتقان ءارى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ بويىنشا كونسترۋكتيۆتى ديالوگ جۇرگىزۋگە دايىن.

