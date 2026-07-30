ەرىكتى قونىس اۋدارۋ: مەملەكەت قانداي شىعىنداردى وتەيدى
استانا. KAZINFORM - كادر تاپشىلىعى بار وڭىرلەرگە ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسى جاڭارتىلىپ، مەملەكەتتىك قولداۋ كۇشەيدى. باعدارلاماداعى نەگىزگى وزگەرىستەر تۋرالى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كوشى-قون كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى دينا تەمىربولات Jibek Joly تەلەارناسىندا ايتتى.
باعدارلاما 2017 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. وسى ۋاقىت ىشىندە وعان 73,9 مىڭ ادام قاتىسىپ، 31 مىڭى تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلعان. بيىلدان باستاپ قونىس اۋدارۋشىلارعا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا 7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قارجى بەرۋ تەتىگى ەنگىزىلدى.
- باعدارلاما اياسىندا قونىس اۋدارۋشىلارعا كوشۋ شىعىندارىنا سۋبسيديا بەرىلەدى، تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ مەن كوممۋنالدىق قىزمەت اقىسى وتەلەدى. سونداي-اق جۇمىسقا ورنالاسۋعا قولداۋ كورسەتىلىپ، جاڭا وڭىرگە كوشپەي تۇرىپ-اق بوس جۇمىس ورىندارىن تاڭداۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان، - دەدى دينا تەمىربولات.
سونىمەن قاتار بيىل باعدارلاماعا قاتىسۋشىلار ساناتى كەڭەيتىلدى. ەندى وعان جۇمىسسىز ازاماتتارمەن قاتار ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە ماماندار، سونداي-اق شارۋا جانە فەرمەر قوجالىقتارىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىسا الادى.
- قونىس اۋداراتىن وڭىرلەرگە ۇكىمەت ايقىنداعان سەگىز وبلىس كىرەدى. ولار - سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قوستاناي، اباي، ۇلىتاۋ، قاراعاندى جانە اقمولا وبلىستارى. باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن باستى تالاپ - ەڭبەككە قابىلەتتى بولۋ. قازىر ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ينجەنەريا، زەرتحانا ءىسى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ونەركاسىپ سالاسىنىڭ ماماندارىنا سۇرانىس جوعارى، - دەدى دينا تەمىربولات.
باعدارلاما تولىق سيفرلاندىرىلعان. ءوتىنىش بەرۋ، سۇرانىسقا يە ماماندىقتار مەن بوس جۇمىس ورىندارى تۋرالى اقپاراتتىڭ بارلىعى migration.enbek.kz پورتالىندا قولجەتىمدى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى باعدارلاماعا قاتىسقان 6763 ادامنىڭ تەك 61- ءى عانا سولتۇستىك وڭىرلەردە تۇراقتى قالۋدان باس تارتقان.