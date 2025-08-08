«روس اتوم» باسشىسى: ا ە س قۇرىلىسى كەزىندە جەرگىلىكتى كومپانيالارمەن جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى ۇلكەن اۋىلىنىڭ ماڭىندا ا ە س قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى.
«روس اتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى الەكسەي ليحاچيەۆ قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ راسىمىندە ۇلكەن اۋىلىن جارقىن بولاشاق كۇتىپ تۇرعانىن ايتتى.
- ءبىز قۋاتتى دا زاماناۋي اتوم ەلەكتر ستانسياسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا سالۋعا باعىتتالعان جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا كىرىسەمىز. قازاقستاننىڭ اتوم سالاسىندا مول تاجىريبەسى بار. ەل ۋران ءوندىرۋ كولەمى بويىنشا الەمدەگى جەتەكشى ورىنعا يە - پلانەتاداعى بارلىق ۋراننىڭ شامامەن %40- ى وسىندا وندىرىلەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق الەكسەي ليحاچيەۆ 1940-جىلداردان بەرى قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا اتوم عىلىمى سالاسىندا ارىپتەستىك ورناعانىن ەسكە سالدى.ФЭС
- اقتاۋدا ونەركاسىپتىك ВН-350 رەاكتورى بولعانىن جاقسى بىلەمىز. بۇل ستانسيا بىردەن ءۇش مىندەتتى ورىندادى: قالانى ەلەكتر قۋاتىمەن، جىلۋمەن جانە تازا اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتتى. ارينە، ول كەزدە بۇل ءوڭىر - كەڭەس وداعىنىڭ ەڭ جايلى ايماقتاردىڭ ءبىرى بولدى. مەن ۇلكەن اۋلىنىڭ بولاشاعى سونداي بولادى سەنەمىن، - دەدى ول.
مەيمان «روس اتوم» قازاقستاندا شىنىمەن دە وزىق قوندىرعى - ВВЭР-1200 رەاكتورى بار ەنەرگەتيكالىق بلوك قۇراتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتۋىنشا، مۇنداي بلوكتار قازىردىڭ وزىندە رەسەيدە ءساتتى جۇمىس ىستەپ تۇر: 4 رەاكتور ەلدىڭ ورتالىق وڭىرلەرىن تۇراقتى جاسىل ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتسە، 2 رەاكتور بەلارۋستە جۇمىس ىستەيدى. ۇقساس جوبالار ۆەنگريادا، مىسىردا، قىتايدا جانە تۇركيادا «روس اتومنىڭ» تىكەلەي قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- قازاقستاندا ءبىز ەڭ وزىق ماشينا جاساۋ، اسپاپ جاساۋ جانە باسقارۋ جۇيەلەرىن قۇرۋ تەحنولوگيالارىن تارتا وتىرىپ، حالىقارالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا دايىنبىز. جۇمىستىڭ قوماقتى بولىگىن - %30، ءتىپتى ودان دا كوپ مولشەرىن - قازاقستان كاسىپورىندارىمەن بىرگە ىسكە اسىرۋعا نيەتتىمىز. ارينە، بۇل ءۇشىن قازاقستاندىق كومپانيالار ورىندايتىن جابدىقتار مەن جۇمىستاردىڭ تولىق قاۋىپسىزدىگىن جانە ولاردىڭ بىلىكتىلىگىن دالەلدەۋ قاجەت. ءبىراق ءبىز بۇل جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردى تارتۋعا دايىنبىز، - دەدى ول.
«روس اتوم» باسشىسى كادر دايارلاۋ ماسەلەسىنە دە توقتالدى.
- قازاقستان - اتوم عىلىمى مەن تەحنولوگيالارى سالاسىنا جاڭا كەلگەن ەل ەمەس. مۇندا 3 زەرتتەۋ رەاكتورى جۇمىس ىستەيدى، سونىڭ ءبىرى الماتى وبلىسىندا ورنالاسقان. ءبىز عىلىم اكادەميالارىمەن، يادرولىق فيزيكا ينستيتۋتىمەن، سونداي-اق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتتەردى قوسا العاندا، جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىمەن تىعىز بايلانىستامىز. ولار وسى جوبا ءۇشىن مامانداردى دايارلاپ كەلەدى جانە دايارلاي بەرەتىن بولادى، - دەدى الەكسەي ليحاچيەۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «روس اتوم» كومپانياسى قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوباسى بويىنشا حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ كوشباسشىسى رەتىندە انىقتالعانىن جازعان ەدىك.
بۇگىن قازاقستاندا العاشقى ا ە س قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى.