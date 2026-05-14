ەردوعان: تۇركى الەمىنىڭ رۋحاني مۇراسىن ساقتاۋ - ورتاق مىندەت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
رەجەپ تاييپ ەردوعان بۇگىنگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جان-جاقتى تالقىلانعانىن جەتكىزدى.
سونداي-اق تۇركيا پرەزيدەنتى ەكى ەلدىڭ ىسكەرلىك ورتالارى اراسىنداعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسا بەرەتىنىن ايتتى.
- جىبەك جولىنىڭ بۇگىنگى بالاماسى رەتىندە كاسپي ارقىلى وتەتىن ورتا ءدالىزدىڭ ماڭىزى كۇن ساناپ ارتىپ كەلەدى. ءبىز قازاقستانمەن جانە باسقا دا سەرىكتەستەرىمىزبەن بىرگە بۇل ءدالىزدى تاۋار تاسىمالىن ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن ىنتالاندىرۋدى جالعاستىرامىز. جەرورتا تەڭىزىنەن ورتالىق ازياعا دەيىنگى اۋماقتا تىلدە، پىكىردە، ىستە بىرلىك ۇرانىمەن بايلانىستارىمىزدى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە نيەتتىمىز. تۇركى الەمىنىڭ مادەني قازىنالارىن، ۇلى تۇلعالاردىڭ يدەيالارىن، شىعارمالارى مەن رۋحاني مۇراسىن بولاشاق ۇرپاققا اماناتتاۋدى ورتاق جاۋاپكەرشىلىگىمىز دەپ بىلەمىز، - دەدى رەجەپ تاييپ ەردوعان.