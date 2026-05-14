ەردوعان: بۇل وردەن - تۇركيا رەسپۋبليكاسى جانە تۇرىك ۇلتىنا دەگەن ءىلتيپاتتىڭ بەلگىسى
استانا. KAZINFORM - رەجەپ تايپ ەردوعان تۇركىستاننىڭ ءپىرى قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى ەرەكشە وردەننىڭ العاش رەت وزىنە بەرىلگەنىنە قۋانىشتى ەكەنىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- بۇل وردەندى تۇركيا رەسپۋبليكاسى جانە تۇرىك ۇلتىنا دەگەن ءىلتيپاتىڭىزدىڭ بەلگىسى دەپ قابىلدايمىن. وسى ورايدا ەلدەرىمىز اراسىنداعى باۋىرلاستىقتى بەكەمدەۋ باعىتىنداعى كورەگەن ساياساتىڭىز ءۇشىن سىزگە، قۇرمەتتى باۋىرىم، العىس ايتامىن. باۋىرلاستىعىمىز، دوستىعىمىز لايىم ماڭگى بولسىن! - دەدى تۇركيا پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، تاۋەلسىزدىك سارايىندا تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعاندى «Qoja Ahmet Yasaui» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن تۇركيا ماڭگىلىك دوستىق جانە كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدايدى.