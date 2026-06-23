ەۋروپالىق وداق قازاقستاننىڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن جانە ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ە و كوشباسشىلارى انتونيۋ كوشتامەن جانە ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى بايلانىس ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق تاريحىنداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءوزارا سەنىم مەن قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىز شىنايى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە بولدى. مەن بريۋسسەلگە سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىزدى ورتاق مۇددەمىز بار بارلىق سالادا تەرەڭدەتۋ ماقساتىندا كەلدىم. جاڭا عانا قول قويىلعان ماڭىزدى كەلىسىم مەن مەموراندۋمدار ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىمىزدىڭ ايقىن دالەلى. بۇگىنگى كەلىسسوز قورىتىندىلارى قازاقستان- ەۋروپا قارىم-قاتىناسىنىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشادى دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن ە و اراسىندا اسا جوعارى دەڭگەيدەگى تۇراقتى ساياسي ديالوگ جولعا قويىلعانىن ايتتى. سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ايماقتا ءبىرىنشى بولىپ ە و- مەن كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويىپ، راتيفيكاسيالاعانىن ەسكە سالدى.
مەملەكەت باسشىسى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى دامىتۋعا ايرىقشا نازار اۋداردى.
- بۇگىندە ە و قازاقستاننىڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى سانالادى. ەۋروپالىق كومپانيالار ەكونوميكامىزدىڭ ءتۇرلى سالاسىنا زور ۇلەس قوسىپ كەلەدى. ولاردىڭ تابىسى ەۋروپالىق بيزنەستىڭ قازاقستانعا دەگەن سەنىمىن بايقاتادى. ءبىز ەۋروپالىق وداقتىڭ ورتالىق ازياداعى سەنىمدى سەرىكتەسى بولعانىمىزدى ماقتان تۇتامىز. سونداي-اق ەۋروپالىق ينۆەستورلار ءۇشىن تۇراقتى ءارى تارتىمدى ينۆەستيتسيالىق كليمات جاساۋعا ۇمتىلامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كولىك-لوگيستيكا بايلانىستارىن نىعايتۋ ماسەلەلەرىنە توقتالدى.
اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنت ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارى (ورتا ءدالىز) جانە ە و- نىڭ Global Gateway باستاماسىن ۇشتاستىرۋ پەرسپەكتيۆاسىنا نازار اۋداردى، سونداي-اق ەلىمىزدەگى ءبىرقاتار ءىرى كولىك-ينفراقۇرىلىم جوباسىنا ەۋروپالىق سەرىكتەستەردىڭ قولداۋ كورسەتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنت قازاقستاندا ايتارلىقتاي مول قورى بار اسا ماڭىزدى شيكىزات ماتەريالدارى سالاسى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا كەڭىنەن مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سانايدى.
ەلىمىز وڭدەۋ ونەركاسىبىنە، تەحنولوگيا ترانسفەرىنە جانە بىرلەسكەن وندىرىستىك جوبالارعا ەۋروپالىق ينۆەستيتسيا تارتۋعا نيەتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق وداقپەن ەنەرگەتيكا، سونىڭ ىشىندە اتوم، سيفرلىق ترانسفورماتسيا، اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ قاۋىپسىزدىگى جانە كليمات كۇن ءتارتىبى سەكىلدى باعىتتاردا ىقپالداستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سەرىكتەستىكتىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى سالاسى رەتىندە ءبىلىم بەرۋ، عىلىم، مادەنيەت جانە ازاماتتار اراسىنداعى قارىم-قاتىناس سياقتى گۋمانيتارلىق ولشەمدەردى اتادى.
- قازاقستان Erasmus+ ،Horizon Europe جانە باسقا دا ءبىلىم بەرۋ مەن زەرتتەۋ باعدارلامالارى اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن جوعارى باعالايدى. ءبىز الداعى ۋاقىتتا دا ەلىمىزدىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن ەۋروپالىق جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىنداعى ارىپتەستىككە قولداۋ كورسەتەمىز. قازاقستان Horizon Europe باعدارلاماسى اياسىنداعى قاۋىمداستىرىلعان ەل مارتەبەسىن يەلەنۋگە نيەتتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيالاۋ تۋرالى كەلىسىم جوبالارى بويىنشا كەلىسسوزدەردىڭ اياقتالعانىنا ەرەكشە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
سونداي-اق قازاقستانداعى ساياسي جاڭعىرۋ باعدارلاماسىنا دايەكتى تۇردە قولداۋ كورسەتكەنى جانە ەۋروپالىق تاراپتىڭ باسقارۋ، يننوۆاتسيا مەن ورنىقتى ەكونوميكالىق دامۋ سالالارىنداعى وزىق تاجىريبەلەرىمەن بولىسۋگە ازىرلىگى ءۇشىن ە و جەتەكشىلەرىنە العىس ايتتى.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوڭىرارالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋدىڭ ناقتى تەتىگىنە اينالعان «ورتالىق ازيا - ەۋروپالىق وداق» ديالوگ پلاتفورماسى ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىنا توقتالدى.