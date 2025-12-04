ەۋرو وداق قازاقستانمەن جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن - انتونيۋ كوشتا
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە رەسمي ساپارمەن جۇرگەن ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا مەملەكەت باسشىسىمەن كەلىسسوز بارىسىندا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار مارتەبەلى مەيمان قازاقستان مەن ەۋروپا اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ەۋرووداقتىڭ ەلىمىزبەن جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
- سوڭعى 10 جىلدا ەۋروپا وداعى قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەسىنە جانە شەتەلدىك ينۆەستورىنا اينالدى. ءوز كەزەگىندە قازاقستان ەۋروپاعا مۇناي مەن ۋران جەتكىزۋشى ەلدەردىڭ ۇشتىگىنە كىرەتىن ەل رەتىندە ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىمىزدى قامتاماسىز ەتۋدە نەگىزگى ءرول اتقارادى. بۇگىن ءبىز قارىم-قاتىناسىمىزدى نىعايتۋدىڭ جانە ەكونوميكالىق بايلانىستاردى دامىتۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسامىز، - دەدى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى.
مارتەبەلى مەيماننىڭ ايتۋىنشا، ەۋروپا وداعى مەن قازاقستان ب ۇ ۇ جارعىسىندا بەكىتىلگەن مۋلتيلاتەراليزم مەن حالىقارالىق ءتارتىپ قۇندىلىقتارىنا ارقا سۇيەيتىن بەيبىتشىلىك ۇستانىمىن جاقتايدى.
ەۋروپالىق كەڭەس باسشىسى الەمدەگى قاۋىپسىزدىكتى، تۇراقتىلىق پەن ورلەۋدى قامتاماسىز ەتەتىن كۇش-جىگەر ءدال وسى قاعيداتتا كورىنىس تاپقانىن جەتكىزدى.
انتونيۋ كوشتا ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستىق قازىرگى كوپجاقتى الەمدەگى قارىم-قاتىناستى ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورىنا اينالعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل رەتتە ول پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كاۆكاز ايماعىنداعى بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
ونىڭ پىكىرىنشە، وڭىردەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ كاۆكاز جانە قارا تەڭىز ارقىلى ەۋروپاعا شىعاتىن ترانسكاسپي كولىك ءدالىزىن دامىتۋعا تىڭ مۇمكىندىك بەرەدى.
كەزدەسۋدە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرى قاراستىرىلىپ، كولىك-لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، ەنەرگەتيكا، ماڭىزدى مينەرالدار، اۋىل شارۋاشىلىعى سەكىلدى پەرسپەكتيۆتى باعىتتارعا باسا ءمان بەرىلدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن كەلىسسوز جۇرگىزگەنى تۋرالى جازدىق.