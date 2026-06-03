ەرتىستە كەمە قاتىناسى داميدى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ەرتىس وزەنى ارقىلى جىلىنا 1 ميلليون توننادان استام جۇك تاسىلادى. الداعى 2 جىلدا بۇل كولەم 2 جارىم ميلليون تونناعا ارتادى. رەسەي وكىلدەرى مەن وبلىس ماماندارى تۋريستىك جانە جۇك كەمەسى قاتىناسىن دامىتۋ جايىن تالقىلاپ، جولاۋشىلار تەپلوحودى مەن جۇك بارجاسىن كوبەيتۋدى قاراستىرىپ جاتىر.
بۇل ورايدا، رەسەي قازاقستانعا جاڭا كەمەلەر بەرەدى. الدا پورتتىڭ دا ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتۋ جوسپارى بار.
شاكارىم بۇقتىعۇتوۆ، ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى:
- كولىك-ترانزيتتىك الەۋەت وتە ماڭىزدى. قازىر سولتۇستىك -وڭتۇستىك باعىتى مەن «باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي» جوباسى قاتار دامىپ جاتىر. سونىڭ ءبىر باعىتى - كەمە قاتىناسى. قازاقستان، رەسەي جانە قىتاي اراسىندا جۇك تاسىمالىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بار.
زاحار سيدورەنكو، ر ف ورتالىق كونسترۋكتورلىق بيۋروسىنىڭ باس ديرەكتورى:
- ءبىز «ۆالداي-45ر» تيپىندەگى ءۇش كەمەنى ۇسىنۋعا دايىنبىز. بۇل - جوعارى جىلدامدىقتى، سۋ استى قاناتتارىمەن جابدىقتالعان كەمە. جىلدامدىعى ساعاتىنا 74 شاقىرىمعا دەيىن جەتەدى، ال مارشرۋت قاشىقتىعى 400 شاقىرىمعا دەيىن.
24.kz