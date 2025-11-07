رەسەيدىڭ ورىنبورداعى زاۋىتى قاراشىعاناق گازىن 2050 -جىلعا دەيىن وڭدەيتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىك «گازپروم» ج ا ق پەن قازاقستان اراسىندا قاراشىعاناق گازىن ورىنبور زاۋىتىندا وڭدەۋ باعاسىن كوتەرىپ، مەرزىمىن 2050 -جىلعا دەيىن ۇزارتۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالعان.
بۇل تۋرالى «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆ «سامۇرىق-قازىنا» قورى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.
- شىنىمەن دە 8 -قازان كۇنى «گازپروم» جاريا اكسيونەرلىك قوعامى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اراسىندا مىندەتتەر جۇكتەيتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. قاراشىعاناقتان الىنعان گازدى الداعى 25 جىل بويى ورىنبور زاۋىتىندا وڭدەۋ ماسەلەسى وسى كەلىسىم اياسىندا پىسىقتالعان. ورىنبوردان وڭدەپ اكەلەتىن تاۋارلىق گاز حالىقتىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىن كوگىلدىر وتىنمەن قامتاماسىز ەتەدى. بۇل 7,3-7,5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز دەگەن ءسوز، - دەدى ول ەنەرگەتيكا ساراپشىسى نۇرلان جۇماعۇلوۆتىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
الىبەك جاماۋوۆ قىركۇيەكتىڭ باسىندا «گازپرومنىڭ» ورىنبورداعى زاۋىتىندا بولعانىن ايتادى.
- شىن مانىندە ول زاۋىت وتە ەسكى. قولدانىسقا بەرىلگەنىنە 54 جىل بولعان. انە-مىنە شاعىلايىن دەپ تۇر. وسىعان بايلانىستى «گازپروم» بىزگە گاز وڭدەۋ باعاسىن قايتا قاراۋدى ۇسىندى. سونىڭ ەسەبىنەن زاۋىتتى 5-6 جىلدىڭ ىشىندە جاڭعىرتپاقشى. سونىڭ ارقاسىندا الداعى 25 جىل بويى قاراشىعاناق گازىن وڭدەۋگە قابىلداپ وتىرۋعا بولادى دەپ وتىر. ءبىز سوعان كوندىك، - دەدى QazaqGaz باسشىسى.
بۇل شەشىمدى ول قازاقستاننىڭ وزىندە گاز وڭدەيتىن قۋات جوقتىعىمەن بايلانىستىردى.
-ءيا، وڭدەۋ اقىسى ءبىراز ارتادى. ءبىراق ءوزىمىزدىڭ باسقا جوبالارمەن سالىستىرعاندا ورىنبور ۇسىنىپ وتىرعان باعا اناعۇرلىم قونىمدى. مىسالى، جاڭاوزەندە سالىناتىن زاۋىت قازىردىڭ وزىندە ءبىر تەكشە مەتر گاز وڭدەۋگە 85 دوللار سۇراپ وتىر. ال ورىنبور زاۋىتى ۇسىنعان باعانى بىردەن ەنگىزبەيمىز. الداعى 25 جىلعا «جۇمساقتاپ» ءبولىپ تاستادىق. ءيا، بۇل كەلىسىم QazaqGaz ءۇشىن تاۋارلىق گازدىڭ وزىندىك قۇنىنا اسەر ەتەدى. ءبىراق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەدى. شيكى گاز باعاسى وزگەرىسسىز قالادى، - دەدى الىبەك جاماۋوۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، الىبەك جاماۋوۆ ءسوز ەتكەن ورىنبورداعى گاز وڭدەيتىن زاۋىت كەيىنگى كەزدە ۋكراينانىڭ درون شابۋىلىنا ۇشىراپ قالىپ ءجۇر. مىسالى، 19- قاراشا كۇنى اتالعان زاۋىت وسىنداي شابۋىل سالدارىنان قاراشىعاناق كەن ورنىنان شيكىزات گاز قابىلداۋدى ۋاقىتشا توقتاتقان ەدى.
قاراشىعاناقتان شىعاتىن گازدى قازاقستان اۋماعىندا وڭدەۋ تۋرالى دا وسىعان دەيىن كوپ ايتىلدى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا قاراشىعاناق اكسيونەرلەرى گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋعا قازاقستاننان قوسىمشا 1 ميلليارد دوللار تالاپ ەتكەنىن ايتقان.
كەيىن اتالعان جوبانىڭ كەلەشەگىنە قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم قازان، قاراشا ايلارىندا قابىلداناتىنى ءمالىم بولعان ەدى.
سوڭعى رەت ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ ءۇشىن كەمىندە 2,5 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا كەرەكتىگىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي