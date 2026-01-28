رەسەيدىڭ ەڭ ءىرى مۇناي كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى اكتيۆتەرى: مينيسترلىك ا ق ش- قا حات جولدادى
استانا. KAZINFORM - ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ا ق ش- تىڭ قارجى مينيسترلىگى جانىنداعى شەتەلدىك اكتيۆتەردى باقىلاۋ جونىندەگى باسقارماسىنا (OFAC) «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى جوبالارىنىڭ ۇلەسىن ساتىپ الۋعا قاتىستى حات جولدادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بىلتىر كۇزدە ا ق ش سانكسياسىنا تۇسكەن «لۋكويل» كومپانياسى وزگە ەلدەردەگى ۇلەسىن جاپپاي ساتاتىنى حابارلاندى. «لۋكويل» - رەسەيدىڭ ەڭ ءىرى مۇناي كومپانيالارىنىڭ ءبىرى ، رەسەيدەگى ەكىنشى ءىرى مۇناي ءوندىرۋشى.
بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۇكىمەت اكتيۆتەردى ساتىپ الۋ بويىنشا «لۋكويل» كومپانياسىنا ۇسىنىس جاساماعانىن ءمالىم ەتتى.
ءبىراق ول قازاقستاننىڭ كومپانيانىڭ ۇلەسىن ساتىپ الۋدا باسىم قۇقىعى بار ەكەنىن ەسكە سالدى.
- 2025 -جىلدىڭ اياعىندا «لۋكويلدىڭ» قازاقستانداعى اكتيۆتەرى ساتىلعان جاعدايدا، زاڭدا كورسەتىلگەندەي، بۇل ۇلەستى ساتىپ الۋعا باسىم قۇقىعىمىز بار ەكەنىن مالىمدەگەن ەدىك. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ءتيىستى حاتتى OFAC- قا جولدادى، - دەدى مينيستر.
وسى ورايدا ۆەدومستۆو باسشىسى ونىڭ ۇلەسىن ساتىپ الۋدىڭ ءتۇرلى نۇسقاسى بار ەكەنىن ناقتىلادى.
- ساتىپ الۋ كەزىندە مىندەتتى تۇردە قولما-قول تولەم جاساۋ مىندەتتى ەمەس. اكسيالار پاكەتىن ساتىپ الۋدىڭ ءارتۇرلى جولدارى بار، سونىڭ ىشىندە تولەمدى كەيىنگە قالدىرۋ نەمەسە شيكىزاتتى ساتۋدان تۇسەتىن كىرىس ارقىلى ەسەپتەسۋگە بولادى. كوپتەگەن نۇسقا بار جانە ولاردىڭ بارلىعىن قاراستىرۋ مۇمكىندىگى بار، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
ەسكە سالساق، ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار جاركەشوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا سانكسياعا تۇسكەن «لۋكويلدىڭ» قازاقستانداعى جوبالارى تۋرالى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ