رەسەي پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ فيدجيتال-سپورتتى دامىتۋداعى ءرولىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين استانادا ءوتىپ جاتقان «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق تۋرنيرىنىڭ باستالۋىنا وراي بەينەقۇتتىقتاۋ جولدادى.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل بىرەگەي سايىس سپورتتى زاماناۋي يننوۆاتسيالارمەن، ال فيزيكالىق دايىندىقتى زياتكەرلىك قابىلەتپەن ۇشتاستىرادى. ونىڭ باستى ميسسياسى - بولاشاققا ۇمتىلعان، جاڭاشىلدىققا اشىق، وزىق تەحنولوگيالاردى ەركىن مەڭگەرگەن، ءبىلىمنىڭ قادىرىن ءتۇسىنىپ، ۇنەمى كەمەلدىككە ۇمتىلاتىن تۇلعانىڭ جان-جاقتى دامۋىنا ىقپال ەتۋ.
- ۋاقىت وتە كەلە ويىندار باعدارلاماسىنداعى جارىس تۇرلەرىنىڭ سانى دا، جالپى فيدجيتال سپورتتىڭ اۋقىمى مەن تانىمالدىعى دا ارتا تۇسەرىنە سەنىمدىمىن. رەسەي - الەمدەگى جەتەكشى سپورت دەرجاۆالارىنىڭ ءبىرى، داڭقتى سپورتشىلاردىڭ، رەكوردتار مەن جەڭىستەردىڭ وتانى. فيدجيتال- قوزعالىستىڭ باستاۋىندا ءدال ءبىزدىڭ ەل تۇرعانىن ماقتان تۇتامىز. سوندىقتان بۇل سپورت ءتۇرىنىڭ دامۋىنا بارلىق قاجەتتى جاعدايدى جاساپ كەلەمىز. بۇكىل رەسەيلىك فيدجيتال سپورت فەدەراتسياسى 2022 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا قۇرىلدى. ال 2024 -جىلدىڭ اقپان-ناۋرىز ايلارىندا ەلىمىزدە العاشقى «بولاشاق ويىندارى» ءوتىپ، سپورتشىلار مەن الەم كورەرمەندەرىنىڭ زور قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى، - دەدى ۆ. پۋتين.
ءوز سوزىندە ۆ. پۋتين بۇل ويىندار اۋەلدەن ساياسي كونيۋنكتۋرادان، كەمسىتۋشىلىكتىڭ كەز كەلگەن تۇرىنەن جانە قوسارلانعان ستاندارتتاردان ادا بولىپ كەلگەنىن ءارى سولاي بولىپ قالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەڭ باستىسى - ويىنداردىڭ گەوگرافيالىق اۋقىمى كەڭەيىپ كەلەدى. بيىلعى ەستافەتانى بىلتىرعى جارىس قوجايىنى ءابۋ-دابيدەن قابىلداپ العان جارقىن، زاماناۋي ءارى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان استانا قالاسى قابىلداپ وتىر. وسى ورايدا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ فيدجيتال-قوزعالىس پەن «بولاشاق ويىندارىنىڭ» دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. ونىڭ جەكە قولداۋى مەن وسى باستاماعا شىنايى قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارقاسىندا ءۇشىنشى «بولاشاق ويىندارى» استانادا ءوتىپ جاتىر، - دەدى ر ف پرەزيدەنتى.
ۆلاديمير پۋتين قازاقستاننىڭ سپورتتىق الەۋەتى وتە جوعارى ەكەنىن، ەل سپورتشىلارى بەدەلدى حالىقارالىق جارىستاردا جوعارى جەتىستىكتەرگە جەتكەنىن ايتتى.
- ءبىز قازاقستاندىق دوستارىمىزدىڭ كەڭپەيىلدىگى مەن قوناقجايلىعى تۋرالى جاقسى بىلەمىز. سوندىقتان بۇل ويىندار ەڭ جوعارى دەڭگەيدە وتەرىنە، ال سپورتشىلار مەن جانكۇيەرلەر كوماندالار اراسىنداعى تارتىستى باسەكەدەن ەرەكشە اسەر الارىنا سەنەمىن. جارىس قاتىسۋشىلارىنا تولاعاي تابىس، ال قوناقتارعا جارقىن ءارى ۇمىتىلماس اسەر تىلەيمىن، - دەدى ۆ. پۋتين.
ايتا كەتەيىك، استانادا «بولاشاق ويىندارى - 2026» تۋرنيرىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.