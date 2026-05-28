رەسەي پرەزيدەنتى كەلەسى جىلى ج ي بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋ وتكىزۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - «كومپيۋتەرلىك سانا» ءارتۇرلى سالالاردا بىرتە-بىرتە ادامنىڭ ورنىن باسىپ جاتىر. وزگەرىستەرگە دايىن بولىپ، ولاردى ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا قولدانعان ابزال. بۇل جونىندە V ەۋرازيا ەكونوميكالىق فورۋمىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مالىمدەدى.
- الداعى ۋاقىتتا ەڭبەك نارىعىن قايتا قۇرۋعا تۋرا كەلۋى ابدەن مۇمكىن. سەبەبى، ميلليونداعان ادام جۇمىسىنان ايرىلىپ، ماماندىعىن اۋىستىرۋعا ءماجبۇر بولۋى ىقتيمال. كومپيۋتەرلىك سانا كوپتەگەن ماماندىقتى ىعىستىرۋى مۇمكىن. ويتكەنى، قۇجاتتامانى دايىنداۋ جانە تالداۋ، سونداي-اق، باسقا دا ۇدەرىستەر اۆتوماتتاندىرىلىپ جاتىر. ج ي قازىردىڭ وزىندە تومەنگى شەندەگى قىزمەتكەرلەردىڭ ورنىن باسا باستادى. كوپ ۇزاماي، ورتا شەندەگى مامانداردى الماستىرۋى دا عاجاپ ەمەس. مۇنداي جايتتاردان قاشىپ قۇتىلا المايمىز. الداعى وزگەرىستەرگە دايىن بولۋ كەرەك. ولاردى ەكونوميكانى جەدەل وركەندەتۋدىڭ قۇرالى رەتىندە پايدالانعان ءجون، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ۆلاديمير پۋتين 2027 -جىلى رەسەيدە ج ي بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋ وتكىزۋدى ۇسىندى. وندا ءوزارا بايلانىستى ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋدى تالقىلاۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بەلارۋس پرەزيدەنتى ج ي قانداي سالالاردا قولدانىلاتىنىن مالىمدەگەنىن جازعانبىز.